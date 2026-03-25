Поехали отдыхать в Китай - лучше бы остались сидеть дома: основные недостатки - россияне к такому не привыкли

Китайские курорты становятся все более популярными среди российских туристов. Особенно это касается Хайнаня – острова, который находится на юге Китая. Он славится чистой водой, большим количеством пляжей. Но есть и существенные недостатки. Лучше узнать о них еще до поездки.
Высокая влажность и сильная жара
Во время курортного сезона здесь наблюдается погода, которая будет непривычна для многих россиян. Влажность в 90% и повышенные температуры воздуха превращают отдых в сплошное разочарование и пытку.
Тайфуны
«Остров подвержен влиянию тропических циклонов — тайфунов. Тайфуны — это мощные тропические штормы с сильными ветрами и обильными осадками, которые могут представлять опасность для людей и инфраструктуры. Сезон тайфунов на Хайнане обычно длится с июня по октябрь», - сообщает канал «Так люди живут».
Ограниченные развлечения, небольшое количество достопримечательностей
На острове есть только пляжный отдых, поэтому людям, предпочитающим посещать различные достопримечательности, будет тут скучно. Любые развлечения не работают в ночное время.
Языковой барьер
Люди, живущие здесь, чаще всего не знают даже английского языка. Из-за этого приходится постоянно пользоваться переводчиком, что не уберегает от проблем при общении даже с персоналом.
Непривычная еда
Китайская еда может показаться непривычной для россиян, так как она содержит большое количество соусов, чаще всего является острой. Привычные для европейской кухни блюда здесь встречаются редко.
