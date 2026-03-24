Городовой / Полезное / Место, где запрещено заводить кошек - на это есть свои причины: обойти требование удалось лишь однажды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Место, где запрещено заводить кошек - на это есть свои причины: обойти требование удалось лишь однажды

Опубликовано: 24 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Где находится место, в котором нельзя держать кошек

В Северном Ледовитом океане находится полярный архипелаг Шпицберген, который принадлежит Норвегии. Он славится странными законами, ведь здесь запрещено умирать, заходить в обуви в магазины, а также держать дома кошек. Последний пункт вызывает больше всего вопросов.

Кошачий запрет на Шпицбергене не является выдумкой, ведь он действительно существует. Свое действие странный закон начал с 1990 года. На него нашлось несколько причин.

Угроза экологии

У кошек нет врагов на архипелаге, из-за чего они свободно могли бы уничтожить местных арктических птиц. Птицы здесь вьют гнезда не на деревьях, а на земле. Это связано с полным отсутствием какой-либо растительности. Власти опасались, что даже домашние кошки навредят птицам, так как хозяин мог случайно не уследить за своим питомцем.

Опасность для населения

Власти посчитали, что песцы на Шпицбергене могли заразить кошек бешенством. Это представляло бы серьезную угрозу для людей. Стоит отметить, что на территории архипелага можно держать собак. Этот пункт также сложно понять жителям других стран.

Завести кошку не получится даже с помощью каких-либо разрешений. Запрет является строгим, поэтому обойти его не удастся. Исключением является только один русский поселок.

«В Шпицбергене все же был один кот. Разумеется, он проживал в русском поселке. По всем документам кот числился как… песец. Иначе бы пушистика туда попросту не пустили. Кот Кеша прожил там до 2021 года», - сообщает сайт «Пикабу».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город трижды менял свое название.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью