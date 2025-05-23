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Птичий или кошачий грипп: почему ученые опасаются новой пандемии

Опубликовано: 23 мая 2025 09:01
Аптека, мужчина
Птичий или кошачий грипп: почему ученые опасаются новой пандемии
globallookpress/ Sergey Petro/ NEWS.RU

Птичий грипп может мутировать в организме кошки и передаваться человеку.

В последнее время в Европе и США отмечается все больше случаев заражения птичьим гриппом — вирусом, который пернатых, но теперь его обнаруживают и у домашних животных. Ученые и врачи бьют тревогу, так как те же кошки могут стать «инкубатором» для опасных мутаций вируса, которые могут привести к новой пандемии среди людей.

Почему кошки оказались в центре внимания?

Кошки заражаются птичьим гриппом, поедая инфицированную домашнюю птицу или яйца. Вирус у них вызывает тяжелые симптомы, такие как паралич, нарушение координации движений и другие неврологические проблемы. Из-за этого многих заболевших животных приходится усыплять. Но главная опасность не в самих кошках, а в том, что внутри их организма вирус может мутировать и приобретать новые свойства, в том числе способность заражать людей.

Насколько опасен птичий грипп?

По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вирус смертоносен — летальность достигает 50–70%. Он сравнивает возможную эпидемию с черной оспой, которая в прошлом унесла миллионы жизней. Гинцбург предупреждает, что уже одна-две мутации могут сделать вирус крайне опасным для человека, пишут Известия.

Что говорят ученые?

Ученые отмечают, что вирус гриппа легко меняет свою структуру при переходе между разными видами животных. А кошки становятся своего рода резервуаром, где вирус может «обучаться» новым способам заражения.

Что можно сделать?

Главный совет экспертов — начать разработку вакцины против разновидности нового гриппа уже сейчас. В Центре Гамалеи работы в этом направлении уже не ведутся. Гинцбург подчеркивает, что наличие готового прототипа вакцины позволит в случае необходимости быстро наладить массовое производство и защитить население от масштабной эпидемии.

Получается, что птичий грипп у кошек — не просто проблема ветеринарии. Это потенциальная угроза для здоровья миллионов людей. Если вирус научится легко передаваться между людьми, мы можем столкнуться с новой пандемией. Поэтому важно следить за здоровьем домашних животных, избегать контакта с больными птицами.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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