«Путиловская» показала лицо: на главном фасаде завершили монтаж декоративного панно

На фронтальной части здания вестибюля станции метро «Путиловская» Красносельско-Калининской линии завершились работы по установке большого декоративного панно, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Для оформления использовали алюминиевые панели с ячеистой структурой, на которых разместили абстракцию с геометрическими элементами.
Центральная часть композиции визуально напоминает тоннель с ярким центром, куда ведут пересекающиеся полосы красного и синего оттенков. Вокруг изображены формы угловатых очертаний, выполненные в синих, оранжевых и серых цветах.
Одновременно с этим на входе и выходе установили новые указатели для удобства пассажиров. Всё это свидетельствует о высокой степени готовности объекта к приёму посетителей. Известно, что пуск станции «Путиловская» намечен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что первый пробный вагон голубого цвета был доставлен на станцию.