Городовой / Город / «Путиловская» показала лицо: на главном фасаде завершили монтаж декоративного панно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неожиданный выбор: что на самом деле смотрят петербуржцы по телевизору Город
«Серьезных обсуждений на уровне города никогда не было»: почему в Петербурге вместо башен Лахты нельзя построить метро Город
Свобода до 2026-го: коту-манулу Шу из Лензоопарка уже назначили «свадьбу» Город
Не дерево, а кирпич: как первые посты Петербурга сломали традиции русского Севера Учеба
Как Трезини убил «стихийный» Ниен и создал имперский Петербург Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Путиловская» показала лицо: на главном фасаде завершили монтаж декоративного панно

Опубликовано: 28 ноября 2025 11:47
«Путиловская» показала лицо: на главном фасаде завершили монтаж декоративного панно
«Путиловская» показала лицо: на главном фасаде завершили монтаж декоративного панно
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Во входной и выходной зонах вестибюля появились новые навигационные указатели.

На фронтальной части здания вестибюля станции метро «Путиловская» Красносельско-Калининской линии завершились работы по установке большого декоративного панно, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Для оформления использовали алюминиевые панели с ячеистой структурой, на которых разместили абстракцию с геометрическими элементами.

Центральная часть композиции визуально напоминает тоннель с ярким центром, куда ведут пересекающиеся полосы красного и синего оттенков. Вокруг изображены формы угловатых очертаний, выполненные в синих, оранжевых и серых цветах.

Одновременно с этим на входе и выходе установили новые указатели для удобства пассажиров. Всё это свидетельствует о высокой степени готовности объекта к приёму посетителей. Известно, что пуск станции «Путиловская» намечен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что первый пробный вагон голубого цвета был доставлен на станцию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью