Пять типов пассажиров, которых терпеть не могут таксисты: дело не в хлопках дверью

На первый взгляд работа водителя такси может показаться весьма простой: сидишь за рулем в тепле, катаешься по городу, заводишь новые знакомства. Но вот как раз последний пункт и является одним из главных подводных камней профессии.

Дело в том, что за день таксист сталкивается с очень большим количеством людей, но далеко не все из них оказываются приятными собеседниками. Многие обладают привычками, которые водители просто терпеть не могут. Вот несколько самых раздражающих.

Постоянно подсказывают дорогу

Практически все водители сейчас используют навигатор — он весьма точно определяет маршрут и может подсказать кратчайший путь. Конечно, иногда бывают ситуации, когда пассажир действительно может помочь советом, например, если с утра сам видел, как где-то перекрыли дорогу. Но в большинстве случаев подобная помощь только злит и отвлекает.

Не используют багажник

Водители стараются бережно относиться к своему салону, поэтому просят убирать крупногабаритные вещи не на заднее сидение, а в багажник. Но немало пассажиров отказываются это делать.

Безусловно, бывает так, что человек везет что-то хрупкое — в таком случае отказ понятен. Но, к примеру, грязные чемоданы или дорожные сумки точно можно убрать — с ними ничего не случится.

Буйно себя ведут

Нетрезвые или просто агрессивные пассажиры заставляют таксиста ощущать дискомфорт и опасность. Ситуация вдвойне накаляется, если у буйного клиента с собой открытая еда или напитки. В таком случае убедить его отсрочить перекус не представляется возможным. В результате помимо неприятной поездки водитель получает еще и грязный салон.

Не предупреждают о питомцах и детях

Часто бывает так, что водитель, приезжая по адресу, вынужден отменить заказ, потому что пассажир планирует ехать с ребенком или домашним животным. Это делают вовсе не из вредности — просто у водителя может быть аллергия на шерсть или отсутствует в салоне детское кресло.

О подобных деталях всегда нужно говорить при заказе. В таком случае вам назначат подходящую под ваши запросы машину, и проблем с поездкой не возникнет.

Слишком торопятся или вовсе не спешат

Здесь объединились две крайности. Пока одни могут часами выходить из дома, заставляя водителя ждать, другие чересчур нервничают и пытаются поторопить таксиста на каждом светофоре.

Чтобы поездка для всех прошла комфортно, стоит запастись терпением и при этом уважать время самого водителя. В конечном итоге, поторапливания никак не ускорят путь, но значительно подпортят настроение и вам, и таксисту, пишет портал Ridex.Taxi.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru