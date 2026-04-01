Радужная катастрофа на Неве: ТЭЦ разлила нефть у Дворцового моста
Радужная катастрофа на Неве: ТЭЦ разлила нефть у Дворцового моста

Опубликовано: 1 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Радужная катастрофа на Неве: ТЭЦ разлила нефть у Дворцового моста
Радужная катастрофа на Неве: ТЭЦ разлила нефть у Дворцового моста
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сточные воды с содержанием нефтепродуктов попали в реку через официальные выпускные устройства предприятия.

18 марта в Центральном районе Санкт-Петербурга на акватории Невы появились радужные разводы.

По информации СЗМУ Росприроднадзора, они образовались из-за аварийной ситуации на Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", находящейся на Свердловской набережной, сообщает "Фонтанка".

Сточные воды с нефтепродуктами попали в реку через законные сбросные сооружения предприятия. Сначала разводы заметили местные жители у Дворцового и Троицкого мостов, но инспекторы там загрязнения не обнаружили.

Фактическое загрязнение подтвердили выше по течению, возле Свердловской набережной у выпусков ТЭЦ-17.

Устранение последствий провели специалисты ГКУ "ПИЛАРН" под эгидой комитета по природопользованию Петербурга.

Аварийная ситуация ликвидирована, а руководству ТЭЦ выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Автор:
Юлия Аликова
