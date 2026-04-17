Раннее цветение и яркие краски огромных шапок гарантированы: как правильно сеять циннию

О том, как получить раннее цветение циннии рассказала автор Дзен-канала "Елена мир семян и цветов".
2 простых способа посева
1. Классический способ
Семена раскладывают по одному в кассеты или стаканчики и присыпают рыхлой землёй слоем около 1 см. Затем хорошо поливают, накрывают плёнкой и ставят на светлое окно. Всходы появляются быстро и дружно.
2. Посев в "самокрутку"
На плёнку кладут слой туалетной бумаги, увлажняют тёплой водой и раскладывают семена. Сверху снова слегка сбрызгивают, затем сворачивают в рулон и ставят в стакан с водой (примерно 1 см). Накрывают пакетом и ставят на окно. Такой способ ускоряет прорастание и экономит место.
Рассаду высевают за 2-3 недели до высадки. Сеянцы легко переносят пересадку и быстро приживаются.
Посев в грунт
Семена сеют в бороздки глубиной около 1 см, присыпают землёй, поливают и накрывают укрывным материалом, чтобы сохранить влагу. После появления всходов укрытие убирают. Цинния лучше всего растёт на солнечных участках с рыхлой почвой.
