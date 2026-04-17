4 секрета сочного шашлыка: больше никакой "подошвы" - мясо настолько нежное, что тает во рту

Если вы думаете, что сочный шашлык - это сложно и требует маринования сутками, вы ошибаетесь. На самом деле есть несколько простых секретов, которые превращают обычное мясо в блюдо "пальчики оближешь".
Ингредиенты:
- Свиная шея - 1,2 кг;
- Лук - 3 шт.;
- Соль крупная - 1 ч. л.;
- Черный перец - 1/2 ч. л.;
- Кориандр молотый - 1 ч. л.
- Газированная минералка - полстакана.
Берите мясо с жирком и режьте крупно
Для сочного шашлыка подходит только свиная шея. Тонкие прослойки жира плавятся при жарке и пропитывают куски изнутри. И не мельчите: кусочки размером со спичечный коробок (40-50 г) сохраняют сок, а мелкие кубики получаются сухими.
Отожмите лук
Нарежьте его толстыми полукольцами, чуть присыпьте солью и хорошо помните руками, пока не пойдет сок. Только после этого соединяйте с мясом. Лук размягчает волокна не хуже любого маринада.
Не держите в маринаде сутками
Долгий маринад на 24 часа вредит хорошему мясу. Влейте в миску с мясом и луком полстакана сильногазированной минералки и оставьте на 40 минут. Пузырьки газа делают шашлык нежным.
Жарка в два этапа
Сначала готовьте шашлык на сильном огне, чтобы запечатать корочку и запереть сок внутри. Затем слегла убавьте жар, чтобы мясо пропеклось.
После снятия с огня нельзя сразу подавать к столу. Накройте блюдо фольгой на 5 минут. Если разрезать сразу, сок вытечет. Если дать отдохнуть, он равномерно распределится по кусочкам, советует канал "Вкусные рецепты".
