Беру творог и лаваш: Готовлю невероятную запеканку "Сюрприз" на завтрак за 25 минут

Все знают запеканку из творога как сладкое блюдо, но есть и другие варианты. Рассказываем, как приготовить завтрак по иному, непривычному рецепту.
Советом по приготовлению делятся на канале "Вкусные рецепты", стоит запомнить простой вариант вкусного блюда.
Для приготовления запеканки нужно взять такие продукты:
- 200 г творога;
- 2 яйца;
- 150 мл молока;
- 100 г сыра;
- 150 г тонкого лаваша;
- 1-2 щепоти соли.
Приготовление необычной запеканки с творогом и сыром по шагам выглядит так
- В глубокую тарелку перекладываем творог, добавляем молоко, подсаливаем массу, перемешиваем.
- Сыр натираем крупно, отправляем к творогу с молоком.
- Лаваш рвём руками на произвольные куски, также добавляем к творожно-сырной массе.
- Всё вымешиваем, вбиваем яйца, затем перемешиваем ещё раз.
- Форму для выпечки мажем маслом, духовку греем заранее до 180 градусов.
- "Тесто" выливаем в форму для запекания.
- Готовить будем 20-30 минут до появления на запеканке румяной корочки.
- Вытаскиваем запеканку из духового шкафа, даём ей немного остыть, так она станет более плотной.
- Раскладываем порции запеканки на тарелки и подаём к столу.
Вкусный сытный завтрак готов. Вашим домашним точно понравится такой вариант запеканки, а приготовление - проще не бывает.
Солёная запеканка с творогом и сыром станет одним из любимых блюд у ваших домашних. А если подать её гостям, то точно будут просить рецепт.
