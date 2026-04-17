В конце апреля фиалке – первым делом: 1 ложка в воду – и в мае сенполия покроется пышной шапкой цветов

Чем подкормить фиалку для запуска цветения

Фиалка – любимица многих цветоводов. Ведь это очень симпатичный и неприхотливый цветок, который может радовать яркими и пышными шапками почти целый год. Но для этого сенполии требуются правильный уход и питательные подкормки. Какие именно, рассказала автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Оптимальные условия для фиалки

По словам эксперта, для запуска цветения фиалке важно обеспечить комфортные условия. Во-первых, цветок должен стоять на хорошо освещенном месте, но без попадания прямых солнечных лучей.

Во-вторых, фиалка любит рыхлый и питательный грунт, а также скудный полив. Перелива она не выносит и может начать гнить.

В-третьих, хотя бы 1 раз в 6 месяцев нужно протирать листья фиалки. Ведь на них из-за ворсинок накапливается пыль, которая мешает дыханию и полноценному развитию растения.

Первая подкормка

Для запуска пышного шапочного цветения фиалка нуждается в подкормке. Для ее приготовления потребуется:

молотый лавровый лист – 1 чайная ложка;

молотая цедра от лимона, апельсина или мандарина – 1 чайная ложка;

теплая вода – 1 литр.

Первым делом нужно смешать молотый лавровый лист и цедру с теплой водой. Настоять 3 часа. После настой необходимо процедить и полить фиалку через поддон.

Как работает подкормка

Благодаря содержанию витаминов и эфирных масел лавровый лист оздоравливает фиалку и отпугивает вредителей. Также в нем есть уксусная и муравьиная кислоты, способствующие запуску цветения. Цедра богата магнием, калием, фосфором и аминокислотами, которые обеспечивают закладку бутонов.

Вторая подкормка

Если хочется быстрее дождаться шапочного цветения, то такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления понадобится смешать 2 грамма монокалий фосфата, 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды. Поливать так сенполию через поддон 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.

