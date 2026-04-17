В конце апреля фиалке – первым делом: 1 ложка в воду – и в мае сенполия покроется пышной шапкой цветов

Фиалка – любимица многих цветоводов. Ведь это очень симпатичный и неприхотливый цветок, который может радовать яркими и пышными шапками почти целый год. Но для этого сенполии требуются правильный уход и питательные подкормки. Какие именно, рассказала автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).
Оптимальные условия для фиалки
По словам эксперта, для запуска цветения фиалке важно обеспечить комфортные условия. Во-первых, цветок должен стоять на хорошо освещенном месте, но без попадания прямых солнечных лучей.
Во-вторых, фиалка любит рыхлый и питательный грунт, а также скудный полив. Перелива она не выносит и может начать гнить.
В-третьих, хотя бы 1 раз в 6 месяцев нужно протирать листья фиалки. Ведь на них из-за ворсинок накапливается пыль, которая мешает дыханию и полноценному развитию растения.
Первая подкормка
Для запуска пышного шапочного цветения фиалка нуждается в подкормке. Для ее приготовления потребуется:
- молотый лавровый лист – 1 чайная ложка;
- молотая цедра от лимона, апельсина или мандарина – 1 чайная ложка;
- теплая вода – 1 литр.
Первым делом нужно смешать молотый лавровый лист и цедру с теплой водой. Настоять 3 часа. После настой необходимо процедить и полить фиалку через поддон.
Как работает подкормка
Благодаря содержанию витаминов и эфирных масел лавровый лист оздоравливает фиалку и отпугивает вредителей. Также в нем есть уксусная и муравьиная кислоты, способствующие запуску цветения. Цедра богата магнием, калием, фосфором и аминокислотами, которые обеспечивают закладку бутонов.
Вторая подкормка
Если хочется быстрее дождаться шапочного цветения, то такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления понадобится смешать 2 грамма монокалий фосфата, 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды. Поливать так сенполию через поддон 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.
Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить фиалку.