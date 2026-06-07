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Дворец Топкапы - только начало: какие музеи стоит посетить в Стамбуле - россияне будут в восторге

Опубликовано: 7 июня 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Дворец Топкапы - только начало: какие музеи стоит посетить в Стамбуле - россияне будут в восторге
Дворец Топкапы - только начало: какие музеи стоит посетить в Стамбуле - россияне будут в восторге
Legion-Media
Названы музеи Стамбула, в которых обязательно стоит побывать

Стамбул нужно посещать не только ради роскошных мечетей и смотровых площадок, но и местных музеев. Есть несколько вариантов, которые заинтересуют каждого туриста. Если вы не были в этих музеях, то многое потеряли.

Дворец Топкапы

Посетить Стамбул и не побывать в главном дворцовом комплексе - непростительная ошибка. Это место являлось главной резиденцией султанов Османской империи на протяжении 400 лет. Здесь можно увидеть, как жили, одевались правители, из какой посуды ели и т.д. Обязательно погуляйте по саду с фонтанами, посетите покои султана, византийский храм, здание совета, гарем.

Политехнический музей Рахми Коча

"Этот интерактивный музей придется по душе тем, кто интересуется устройством привычных вещей — от телефона до автомобиля. В бывшем литейном цехе представлены всевозможные приборы, средства связи и разные виды транспорта. Каждый желающий может побывать в настоящей подводной лодке, посидеть в салоне ретро-автомобиля", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Миниатюрк

Музей подойдет для тех, кто не успел посмотреть все достопримечательности Стамбула. В этом месте они представлены в уменьшенном виде, поэтому осмотр более 100 памятников архитектуры займет не более 2 часов. Здесь можно увидеть макеты дворцов, мечетей, крепостей, античных сооружений. Музей находится под открытым небом.

Стамбульский музей игрушек

Основатели этого музея собирали игрушки в 40 странах, поэтому здесь представлен широкий ассортимент машинок, поездов, кукол, солдатиков и других экземпляров. В коллекции есть более 4000 предметов, которые собирались на протяжении двух столетий. Посещение будет интересно не только детям, но и взрослым.

Опыт автора

"Моя любовь - дворец Топкапы. При посещении этого места словно погружаешься в знаменитые турецкие сериалы про султанов. Здесь хочется бродить часами. При посещении Стамбула всегда покупаю билет в этот дворец. Стоимость билета составляет около 55 евро", - рассказала Полина Аксенова.

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