Снег на майские? Что ждет Северную столицу: мнение главного синоптика

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов допускает, что похолодание может настигнуть город на Неве именно на майские праздники.
В своем телеграм-канале он пояснил, что теплая погода марта в Северной столице обычно сменяется холодом, но точные сроки пока предугадать сложно.
Как подчеркнул эксперт, он не исключае того, что похолодание случитсяслучится на майские — за последние пять лет такое уже стало нормой. Днем +5…+7°C и даже снег в некоторые дни.
Но это не прогноз, а лишь мысли синоптика о погодных тенденциях последних двух месяцев.