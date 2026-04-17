Городовой / Город / Снег на майские? Что ждет Северную столицу: мнение главного синоптика
Снег на майские? Что ждет Северную столицу: мнение главного синоптика

Опубликовано: 17 апреля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Эксперт поразмышлял о погоде.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов допускает, что похолодание может настигнуть город на Неве именно на майские праздники.

В своем телеграм-канале он пояснил, что теплая погода марта в Северной столице обычно сменяется холодом, но точные сроки пока предугадать сложно.

Как подчеркнул эксперт, он не исключае того, что похолодание случитсяслучится на майские — за последние пять лет такое уже стало нормой. Днем +5…+7°C и даже снег в некоторые дни.

Но это не прогноз, а лишь мысли синоптика о погодных тенденциях последних двух месяцев.

Автор:
Юлия Аликова
