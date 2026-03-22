Рассада вытянулась донельзя – дала сеянцам "таежную" подкормку – получила урожай в 2 раза больше

Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада получается слабой и болезненно переносит пересадку. Обычные магазинные удобрения дают поверхностный эффект и нарушают баланс почвы.
Однако есть простой способ значительно улучшить качество сеянцев без химии. Для этого необходимо приготовить травяной настой по сибирскому рецепту.
Что понадобится
В состав "таежной" подкормки входят четыре травы: крапива, ромашка, календула и подорожник. Такой настой стимулирует рост зеленой массы, укрепляет стебли и корневую систему, а также защищает молодые растения от болезней.
Приготовление подкормки
Возьмите по чайной ложке каждой травы в сухом виде, положите в стеклянную банку и залейте теплой водой. Настаивайте 3 часа, после чего процедите.
Перед поливом настой разбавьте водой в пропорции 1:5. Поливайте строго под корень по предварительно увлажненной земле. За весь период достаточно 3 подкормок:
- после появления 2 настоящих листьев;
- через 2–3 недели после первой;
- за неделю до высадки в грунт.
Применение травяного настоя позволяет вырастить мощную рассаду с развитой корневой системой, которая быстро приживается на новом месте и впоследствии дает богатый урожай, сообщает "На даче у деда Егора".
