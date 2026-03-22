Рассада вытянулась донельзя – дала сеянцам "таежную" подкормку – получила урожай в 2 раза больше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рассада вытянулась донельзя – дала сеянцам "таежную" подкормку – получила урожай в 2 раза больше

Опубликовано: 22 марта 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что делать, если рассада выросла слабой

Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада получается слабой и болезненно переносит пересадку. Обычные магазинные удобрения дают поверхностный эффект и нарушают баланс почвы.

Однако есть простой способ значительно улучшить качество сеянцев без химии. Для этого необходимо приготовить травяной настой по сибирскому рецепту.

Что понадобится

В состав "таежной" подкормки входят четыре травы: крапива, ромашка, календула и подорожник. Такой настой стимулирует рост зеленой массы, укрепляет стебли и корневую систему, а также защищает молодые растения от болезней.

Приготовление подкормки

Возьмите по чайной ложке каждой травы в сухом виде, положите в стеклянную банку и залейте теплой водой. Настаивайте 3 часа, после чего процедите.

Перед поливом настой разбавьте водой в пропорции 1:5. Поливайте строго под корень по предварительно увлажненной земле. За весь период достаточно 3 подкормок:

  • после появления 2 настоящих листьев;
  • через 2–3 недели после первой;
  • за неделю до высадки в грунт.

Применение травяного настоя позволяет вырастить мощную рассаду с развитой корневой системой, которая быстро приживается на новом месте и впоследствии дает богатый урожай, сообщает "На даче у деда Егора".

Ранее "Городовой" рассказал, как восстановить почву перед посадками весной.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью