"Заменить песок за 3 месяца": Откроют ли в этом сезоне пляжи Анапы
"Заменить песок за 3 месяца": Откроют ли в этом сезоне пляжи Анапы

Опубликовано: 22 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
"Заменить песок за 3 месяца": Откроют ли в этом сезоне пляжи Анапы
"Заменить песок за 3 месяца": Откроют ли в этом сезоне пляжи Анапы
Legion-Media
Информация для российских отдыхающих по посещению Анапы.

В прошлом сезоне пляжи Анапы, куда ранее устремлялись тысячи российских семей, оказались закрыты для купания. Причиной стал разлив мазута после аварии в море.

Купание на пляжах было строго запрещено, что существенно снизило туристический поток на популярный российский курорт. Отдыхающие не могли купаться в море, некоторые отменили поездку, другим пришлось ограничиться посещением бассейна и прогулками у берега.

На портале "Турпром" рассказали, какой прогноз по открытию пляжей для купания в наступающем летнем сезоне, стоит обратить внимание на информацию при планировании летнего отдыха.

Отмечается, что власти дали указание заменить весь песок на анапском побережье, но процесс это не быстрый. При этом сообщается, что он уже начался и должен завершиться к началу лета.

Процесс уже запущен: на тестовом участке протяженностью 1 км в Темрюкском районе техника вовсю убирает испачканный грунт. Результаты этого эксперимента внимательно изучает Роспотребнадзор, - заявил вице-премьер Виталий Савельев.

Также есть информация о проверке галечных пляжей, некоторые из них уже вывели из "красной зоны", в неё входили места, где купание строго запрещено. Потому есть шанс, что купальный сезон в Анапе в этом году всё-таки стартует, его ждут тысячи российских семей, для которых Анапа - любимое место пляжного отдыха.

Власти отмечают, что параллельно на пляжах берутся пробы воды, проводятся лабораторные исследования, в большинстве мест у побережья показатели не выбиваются из санитарных норм.

Если же эксперимент с заменой песка в текущем сезоне не завершится успехом, то власти Анапы планируют переместить сегмент пляжного отдыха в другое русло, что позволит хоть немного сохранить поток туристов в регион в летнем сезоне.

