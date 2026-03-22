3 шт. в воду – и замиокулькас не узнать: гонит новые ветки и днем, и ночью как угорелый – весь оброс сочной листвой
3 шт. в воду – и замиокулькас не узнать: гонит новые ветки и днем, и ночью как угорелый – весь оброс сочной листвой

Опубликовано: 22 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
3 шт. в воду – и замиокулькас не узнать: гонит новые ветки и днем, и ночью как угорелый – весь оброс сочной листвой
3 шт. в воду – и замиокулькас не узнать: гонит новые ветки и днем, и ночью как угорелый – весь оброс сочной листвой
Как оживить замиокулькас: вмиг обрастет новыми ветками и глянцевыми листьями  

Замиокулькас любят многие цветоводы за его неприхотливость и декоративность. Ведь он способен украсить любой дом. Но иногда "долларовое дерево" тормозит в росте и не торопится выпускать новые побеги и листья, все больше напоминая сухую палку. Как оживить замиокулькас и пробудить его на активный рост, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Как пробудить замиокулькас

По словам эксперта, вывести замиокулькас из спячки и простимулировать рост новых побегов поможет настой еловых веток. Чтобы его приготовить, следует залить 3 небольшие еловые или сосновые веточки 1 литром горячей воды. Настоять 2-3 часа. Затем настой нужно процедить и опрыскать им замиокулькас по листу.

Состав грунта

Чтобы замиокулькас активно наращивал корневую и клубень, а после радовал новыми побегами, он должен расти в воздухо- и влагопроницаемом грунте, на 70% состоящем из раскисленного верхового торфа и на 30% – из перлита, лечузы и вулканической лавы. На дно горшка нужно выложить керамзит.

Как нарастить корни и клубень

Для наращивания клубня и корней необходимо растворить 2 грамма монокалий фосфата и половину таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды. Поливать так замиокулькас 2 раза в месяц курсом до 5 раз.

Подкормка для роста новых веток и листьев

Рост новых побегов и глянцевых листьев можно стимулировать, как только вырастет большой клубень. Для этого потребуется:

  • янтарная кислота – 1 таблетка или 0,2 грамма;
  • гумат аммония – 2 миллилитра;
  • вода – 1 литр.

Все размешать и полить получившимся удобрением замиокулькас под корень чуть по влажному грунту. Вносить такое удобрение следует 1 раз в 10 дней курсом до 3-4 раз.

