Не "тяжелая рука", а объективная причина: почему цветы чахнут без видимой причины - ответ садовода

Многие цветоводы сетуют на то, что у них "тяжелая рука", из-за которой комнатные растения не приживаются. И пересаживают растения по всем правилам, и поливать не забывают, и рассеянный свет обеспечивают, а цветы все равно желтеют и увядают. По словам садовода Вероники Поливкиной, часто причина бед кроется в грунте. Дачники и цветоводы используют землю, даже не подозревая, что она медленно губит посадки.
Особенно опасен для растений тяжелый грунт на основе торфа низкого качества. После полива он уплотняется, перекрывает доступ воздуха к корням, долго остаётся мокрым и закисает. Корни в такой среде не растут, а задыхаются. Снаружи растение может выглядеть живым, но корневая система страдает.
Как распознать некачественный грунт:
- после полива вода стоит лужей;
- при подсыхании поверхность покрывается плотной коркой;
- земляной ком тяжёлый и липкий;
- при пересадке можно увидеть, что корни бурые.
Такой грунт особенно опасен для рассады, фиалок, петуний, земляники, перцев и баклажанов.
Почему «универсальный» грунт не такой уж универсальный
«Универсальный» грунт звучит обнадеживающе, но он скорее рассчитан на хранение, а не на рост. Зачастую он состоит почти полностью из торфа, быстро теряет структуру. В результате растение либо медленно угасает, либо стоит без роста неделями, либо погибает без видимой причины.
Хороший грунт, в котором корни развиваются активно, не «питательный», а живой и дышащий. Он должен:
- оставаться рыхлым после полива;
- быстро отдавать лишнюю воду;
- не слёживаться;
- содержать умеренное, а не избыточное питание.
Если растения уже посажены в тяжелую почву, садовод советует сократить полив, обеспечить им тепло и свет, и по возможности аккуратно пересадить их в более рыхлую смесь.
Для будущих посадок эксперт советует добавлять в имеющийся грунт разрыхляющие компоненты (перлит, вермикулит, песок). Растения гибнут не от нехватки удобрений, а от нехватки воздуха у корней. И никакие подкормки не спасут, если грунт изначально работает против них.
