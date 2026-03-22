Не "тяжелая рука", а объективная причина: почему цветы чахнут без видимой причины - ответ садовода
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не "тяжелая рука", а объективная причина: почему цветы чахнут без видимой причины - ответ садовода

Опубликовано: 22 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Причиной увядания комнатных растений и рассады может быть грунт

Многие цветоводы сетуют на то, что у них "тяжелая рука", из-за которой комнатные растения не приживаются. И пересаживают растения по всем правилам, и поливать не забывают, и рассеянный свет обеспечивают, а цветы все равно желтеют и увядают. По словам садовода Вероники Поливкиной, часто причина бед кроется в грунте. Дачники и цветоводы используют землю, даже не подозревая, что она медленно губит посадки.

Особенно опасен для растений тяжелый грунт на основе торфа низкого качества. После полива он уплотняется, перекрывает доступ воздуха к корням, долго остаётся мокрым и закисает. Корни в такой среде не растут, а задыхаются. Снаружи растение может выглядеть живым, но корневая система страдает.

Как распознать некачественный грунт:

  • после полива вода стоит лужей;
  • при подсыхании поверхность покрывается плотной коркой;
  • земляной ком тяжёлый и липкий;
  • при пересадке можно увидеть, что корни бурые.

Такой грунт особенно опасен для рассады, фиалок, петуний, земляники, перцев и баклажанов.

Почему «универсальный» грунт не такой уж универсальный

«Универсальный» грунт звучит обнадеживающе, но он скорее рассчитан на хранение, а не на рост. Зачастую он состоит почти полностью из торфа, быстро теряет структуру. В результате растение либо медленно угасает, либо стоит без роста неделями, либо погибает без видимой причины.

Хороший грунт, в котором корни развиваются активно, не «питательный», а живой и дышащий. Он должен:

  • оставаться рыхлым после полива;
  • быстро отдавать лишнюю воду;
  • не слёживаться;
  • содержать умеренное, а не избыточное питание.

Если растения уже посажены в тяжелую почву, садовод советует сократить полив, обеспечить им тепло и свет, и по возможности аккуратно пересадить их в более рыхлую смесь.

Для будущих посадок эксперт советует добавлять в имеющийся грунт разрыхляющие компоненты (перлит, вермикулит, песок). Растения гибнут не от нехватки удобрений, а от нехватки воздуха у корней. И никакие подкормки не спасут, если грунт изначально работает против них.

Ранее Городовой рассказал, как подкормить герань в марте.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью