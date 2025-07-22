Доступ на территорию под угрозой штрафа: что ждет россиян по новому закону о бродячих собаках

Рабочая группа Госдумы по обращению с бездомными животными разработала законопроект, который пока вызывает больше вопросов. Он предполагает введение административной ответственности для россиян, не сообщивших в органы власти о бродячих собаках.

Обязанности граждан: сообщать о бездомных животных и предоставлять доступ на территорию

Согласно законопроекту, россияне обязаны обратиться в уполномоченные органы государственной власти субъекта РФ, если они обнаружат бездомных собак.

Если на территории, которая находится в их собственности или пользовании, находятся «животные без владельцев, не имеющие неснимаемых и несмываемых меток», люди должны позвонить по номеру «112».

Россияне также обязаны предоставить доступ на свою территорию представителям организаций, которые занимаются отловом бездомных животных.

Штрафы: за несообщение и отказ в доступе

В противном случае владельцам или пользователям территорий будет грозить штраф: от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 до 15 тыс. — для должностных и от 30 до 50 тыс. рублей для юридических.

Категория нарушителя Обязанности Размер штрафа Физические лица Сообщить о бродячих собаках, предоставить доступ для отлова 3,000–5,000руб. Должностные лица То же, что и физические лица (например, руководители ТСЖ) 5,000–15,000руб. Юридические лица То же, что и физические и должностные лица 30,000–50,000руб.

Дополнение к «112»: куда сообщать об инцидентах с животными

Как пишут «Известия», данная инициатива разработана в дополнении к уже внесенному в Госдуму законопроекту об экстренной службе «112».

Об этом сообщила депутат Госдумы и глава рабочей группы Нина Останина.

«Если бездомная собака, которая постоянно разгуливает в этом месте, покусала ребенка или изгадила детскую площадку, то руководитель ТСЖ, который до этого никуда ничего не сообщил, и понесет ответственность», — отметила парламентарий.

Заключение правительства и Верховного суда: следующие этапы

Члены рабочей группы собираются отправить текст законопроекта на заключение правительства и в Верховный суд, куда отправляют все инициативы, связанные с поправками в Административный кодекс РФ.