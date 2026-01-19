Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере

Искусствовед Валерий Ахунов принял участие в программе «Открытая студия» на телеканале «78», где высказал свою точку зрения относительно связи гаданий с православной традицией.
По словам специалиста, подобные практики не имеют отношения ни к обычаям, ни к вероучению, и совершались ранее тайно, поскольку Церковь за них могла наказать отлучением. Ахунов подчеркнул:
«Вне всякого сомнения, это всё существует, но никакого отношения к христианской традиции, христианской культуре, конечно же, не имеет.
Это то же самое, как Масленица — никакой священник не благословит вас идти сжигать чучело какое-то».
Разъясняя свою позицию, Ахунов привёл в пример рассказ известного сатирика Михаила Задорнова о восприятии суеверий на Руси. В своей цитате он отмечал:
«Чёрная кошка перебегает дорогу, человек начинает сначала плевать через левое плечо, потом неистово креститься, а потом всё равно обходит её за три километра.
Это уже не выбить, наверное, из человека. Русь в течение многих веков была языческой, христианство не сразу прижилось».
Ахунов напомнил, что подобные обычаи возникли в глубокой древности, сохранившись со времён язычества.
В средневековой России такие занятия часто проходили скрытно из-за строгого отношения со стороны церковных служителей. Искусствовед уверен, что подобные обряды и сегодня не соответствуют церковным канонам.
