Городовой / Город / Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Камила Валиева рвётся в бой: что подтолкнуло фигуристку к сенсационному возвращению Город
«Чего вы добились в жизни?»: в Петербурге ученик 5 класса поставил учителя на колени, цинизм дошел до предела Город
«Здравсити Аптека» в Северной столице ускоряет покупку лекарств Полезное
Еду опять ношу в металлическом контейнере: пластиковые себя дискредитировали Полезное
Вместо того чтобы кидать снег в Неву — деревянный ящик: как справлялись петербуржцы с сугробами 100 лет назад Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере

Опубликовано: 19 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере
Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере
Городовой ру

Искусствовед Валерий Ахунов принял участие в программе «Открытая студия» на телеканале «78», где высказал свою точку зрения относительно связи гаданий с православной традицией.

По словам специалиста, подобные практики не имеют отношения ни к обычаям, ни к вероучению, и совершались ранее тайно, поскольку Церковь за них могла наказать отлучением. Ахунов подчеркнул:

«Вне всякого сомнения, это всё существует, но никакого отношения к христианской традиции, христианской культуре, конечно же, не имеет.
Это то же самое, как Масленица — никакой священник не благословит вас идти сжигать чучело какое-то».

Разъясняя свою позицию, Ахунов привёл в пример рассказ известного сатирика Михаила Задорнова о восприятии суеверий на Руси. В своей цитате он отмечал:

«Чёрная кошка перебегает дорогу, человек начинает сначала плевать через левое плечо, потом неистово креститься, а потом всё равно обходит её за три километра.
Это уже не выбить, наверное, из человека. Русь в течение многих веков была языческой, христианство не сразу прижилось».

Ахунов напомнил, что подобные обычаи возникли в глубокой древности, сохранившись со времён язычества.

В средневековой России такие занятия часто проходили скрытно из-за строгого отношения со стороны церковных служителей. Искусствовед уверен, что подобные обряды и сегодня не соответствуют церковным канонам.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью