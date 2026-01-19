Еду опять ношу в металлическом контейнере: пластиковые себя дискредитировали

Хранение еды в пластиковых контейнерах — удобная, но потенциально опасная привычка. Учёные из Норвежского института науки и технологий (NTNU) проанализировали состав пластика и обнаружили в нём более 16 тысяч химических компонентов.
Из них 4,2 тысячи признаны опасными для здоровья и окружающей среды, а 400 вызывают особое беспокойство, поскольку содержатся во всех типах пластика, включая пищевую упаковку.
Проблема в том, что эти вещества могут выделяться в пищу, особенно при нагревании или длительном контакте, и накапливаться в организме. Для минимизации рисков специалисты предлагают ужесточить регулирование опасных химикатов, сделать производство пластика более прозрачным и упростить его состав, исключив лишние компоненты.
Как отмечает профессор NTNU Мартин Вагнер, эффективное решение проблемы требует ответственного подхода к химическим составляющим пластика на всех этапах — от производства до утилизации.