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Рецепт изысканных канапе от шеф-повара: нужны всего три копеечных продукта

Рецепт изысканных канапе от шеф-повара: нужны всего три копеечных продукта
Простой рецепт вкусного канапе

Гости будут в восторге.

Приготовить ресторанную закуску к новогоднему столу может каждый. И для этого необязательно закупать кучу дорогих ингредиентов. Шеф-повар Андрей Сулима рассказал, как сделать канапе из паштета и ягодного конфитюра.

Вам понадобятся:

  • багет — 1 шт.,
  • паштет утиный (гусиный) — 150 г,
  • брусничное варенье — 150 г.

«Батон нарежьте кружками или квадратиками и обжарьте на сковороде. Важно, чтобы хлеб стал хрустящим снаружи, а внутри остался мягким. Сверху смажьте его паштетом, а затем ягодным конфитюром. Лучше всего использовать брусничное или малиновое варенье», — отметил кулинар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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28 декабря 2023 09:00
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