Ресторан «Чаплин Холл»: тот случай, когда в петербургском театре можно есть посреди спектакля

В беседе с порталом «Городовой» председатель союза пиарщиков России, продюсер Мария Тарханова рассказала, что «Чаплин Холл» называют одним из самых аристократичных ресторанов Петербурга.
Здесь сочетаются европейская, средиземноморская и японская кухни, но главное — уникальная развлекательная программа.
«Это не только гастрономическое удовольствие, но и театральное»
В ресторане проходят театральные вечера, живые концерты и иммерсивные шоу, где гости могут стать частью действия. Основной зал оформлен в парижском стиле и вмещает более 250 человек, а уютный зал «Карусель» рассчитан на камерные мероприятия.
Среди знаменитостей здесь бывали Вячеслав Полунин, Андрей Ургант, Борис Хвошнянский и Сергей Мигицко. Расположен ресторан по адресу Пироговская наб., 5/2, Санкт-Петербург. Ваш опыт посещения заведения может отличаться от описанного.