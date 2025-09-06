Городовой / Общество / Ресторан «Чаплин Холл»: тот случай, когда в петербургском театре можно есть посреди спектакля
Ресторан «Чаплин Холл»: тот случай, когда в петербургском театре можно есть посреди спектакля

Опубликовано: 6 сентября 2025 09:29
ресторан
Фото: Городовой.ру

Уникальное место с постановками прямо посреди зала.

В беседе с порталом «Городовой» председатель союза пиарщиков России, продюсер Мария Тарханова рассказала, что «Чаплин Холл» называют одним из самых аристократичных ресторанов Петербурга.

Здесь сочетаются европейская, средиземноморская и японская кухни, но главное — уникальная развлекательная программа.

«Это не только гастрономическое удовольствие, но и театральное»

В ресторане проходят театральные вечера, живые концерты и иммерсивные шоу, где гости могут стать частью действия. Основной зал оформлен в парижском стиле и вмещает более 250 человек, а уютный зал «Карусель» рассчитан на камерные мероприятия.

Среди знаменитостей здесь бывали Вячеслав Полунин, Андрей Ургант, Борис Хвошнянский и Сергей Мигицко. Расположен ресторан по адресу Пироговская наб., 5/2, Санкт-Петербург. Ваш опыт посещения заведения может отличаться от описанного.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
