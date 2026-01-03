Роботы-пылесосы и ядерный камин: каким представляли 2026-й год люди сто лет назад

Если заглянуть в журналы, открытки и фантастические альманахи начала ХХ века, становится ясно: наши предки смотрели в будущее смело, наивно и очень по-детски. Механика казалась волшебством, электричество — магией, а любой новый прибор автоматически становился предвестником великой технократической эры.

Сегодня эти прогнозы читаются как смешная смесь гениальных попаданий и прелестной ереси, но именно в этом и прелесть: фантазии прошлого показывают, чего от мира ждали люди, которым только-только открыли лифт и электрическую лампочку.

Город будущего

Париж 2000 года художники видели многоярусным, воздушным, наполненным дирижаблями и индивидуальными летающими капсулами. Лифт — наружу здания, почта — по воздуху, пробок нет, все летают.

Да, про движение в воздухе они угадали. Но с индивидуальными крыльями и персональными пропеллерами пошло как-то не очень: максимум — электросамокат и дрон.

Транспорт мечты

Фантасты уверяли: по воде — на подводных экипажах, по земле — на автобусах-салонах, по воздуху — каждый сам, как Икар, только без трагедии. Частично сбылось только то, что под водой действительно плавают, в основном военные. Всё остальное осталось в разделе «душевно, но нет».

Связь, которая пугала даже авторов 1907 года

Рисунки начала века удивительно точно предсказывают видеозвонки: дама в шляпке звонит кавалеру «по видеосвязи».

Другой художник из 1907-го уже предчувствовал соцсети: мужчина и женщина сидят рядом, но не общаются — каждый получает свои сообщения.

То есть смартфон как предчувствование одиночества — это не XXI век придумал.

Удалёнка, про которую мечтали задолго до ковида

В 60-х художники уверяли, что врачи будут ставить диагноз прямо из домашнего кабинета, а учиться дети будут через экран, не вставая с кровати. Попали на сто процентов. Даже слишком.

Быт, который казался волшебством

Автоматические уборщики, машины для стирки, синтетические материалы, умные кухни — всё это рисовали ещё до революции. Даже робопылесос был в фантазиях 1890–1910-х годов — правда, на картинках он больше похож на табуретку с усами.

А еще люди мечтали, что топить дома будут камины на ... ядерном топливе.

Культура, которая должна была умереть

Футурологи XX века уверенно хоронили оркестры, театры и живые голоса: мол, механический оркестр сыграет лучше, а певица будет гастролировать по телефону.

На деле механика победила только в эскалаторах и кофемашинах, а живые концерты сегодня ценят больше, чем когда-либо.

Военное дело — почти пугающее попадание

Пророчества о том, что войну будут вести машины, а люди будут лишь управлять техникой, оказались точными до мурашек. И главный вопрос — сбылось ли их главное ожидание?

Ни бесплатных пирожных из автомата, ни коммунизма, ни летающих городов мы не получили. Зато получили видеосвязь, удалёнку, роботизацию, огромные города и мир, где будущее меняется быстрее, чем художники успели бы дорисовать открытку.

Мечтать наши предки умели — и, что самое забавное, в нескольких местах попали точнее любого современного аналитика.