Родом из детства: как испечь тот самый хрустящий хворост

Пожалуй, каждому в детстве приходилось лакомиться необычными загогулинами из теста под названием хворост. Десерт обожали все, но вот готовить его сегодня решаются лишь единицы. Чтобы не пришлось ломать зубы о покупные изделия, запоминайте простой рецепт.
Вам понадобятся:
- яйца — 6 шт.,
- мука — 400 г,
- сахар — 2 ст. л.,
- соль — щепотка,
- водка — 1 ст. л.,
- сахарная пудра — 100 г,
- масло для фритюра — 500 мл.
Первым делом берем 350 граммов муки, смешиваем с щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара. Далее делаем в муке лунку и добавляем туда яйца и водку. После этого можно месить тесто. Ему нужно дать «отдохнуть» в течение пары часов.
Затем тесто нужно тонко раскатать и разрезать на ромбики. Посередине каждого следует сделать разрез, а через него вывернуть край изделия.
Жарить хворост нужно во фритюре до золотистого цвета. Фигурки лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир, и посыпать сахарной пудрой, советует портал «Еда».
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