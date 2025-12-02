Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам: на чем споткнулся даже СПбГУ?

«Ух ты» с вятским акцентом: как внучка Васнецова превратила дедушкины сказки в бренд

Дом без колонн, но с Мравинским и Товстоноговым: что скрывает «Дворянское гнездо» на Петровской набережной

84 килограмма и два метра крыльев: кого спрятали под куполом Исаакия в Петербурге

Где Ахинкоски, а где Ахвенкоски: водопады близ Питера, которые перепутал весь Интернет

Эта «Милка» не та, что в магазине: что за музей-призрак стоит на месте старой финской станции под Петербургом

