Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам: на чем споткнулся даже СПбГУ?
Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам: на чем споткнулся даже СПбГУ?

Опубликовано: 2 декабря 2025 19:00
Global Look Press / Zamir Usmanov

Рособрнадзор направил предостережения трем университетам, включая Санкт-Петербургский государственный университет.

В последние дни несколько российских высших учебных заведений получили официальные предупреждения о необходимости соблюдать установленные нормы в образовательной сфере.

Среди них оказался и Санкт-Петербургский государственный университет, сообщает RT.

Ведомство направило соответствующие уведомления трём университетам. К числу этих организаций отнесены не только СПбГУ, но также Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.

В текстах предупреждений подробно разъясняется, что недопустимо нарушать обязательные требования, установленные законодательством, и подчёркивается необходимость устранить все обнаруженные замечания.

Информация о выданных предупреждениях внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.

Юлия Аликова
Город
