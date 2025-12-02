Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам: на чем споткнулся даже СПбГУ?

В последние дни несколько российских высших учебных заведений получили официальные предупреждения о необходимости соблюдать установленные нормы в образовательной сфере.
Среди них оказался и Санкт-Петербургский государственный университет, сообщает RT.
Ведомство направило соответствующие уведомления трём университетам. К числу этих организаций отнесены не только СПбГУ, но также Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.
В текстах предупреждений подробно разъясняется, что недопустимо нарушать обязательные требования, установленные законодательством, и подчёркивается необходимость устранить все обнаруженные замечания.
Информация о выданных предупреждениях внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.