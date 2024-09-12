Россиян в Турции подвинули туристы из другой страны: эксперт рассекретил свежую статистику

Российские туристы наивно полагали, что в Турции они самые частые и желанные гости. И даже отыскивали занятную статистику, которая якобы доказывала, что на курортах Антальи, Мармариса и других русских гостей аж 80%, а остальные 20% приезжают из других стран.
Однако вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян опроверг эту информацию в беседе с порталом «Городовой». Он раскрыл совсем другие данные о посещаемости турецких курортов:
«Русские в Турции занимают только второе место после немецкого рынка. Поэтому я не знаю, откуда взялась такая статистика. Сами посудите. Турция ежегодно принимает больше 30 миллионов туристов, а россиян из них всего 6-7 миллионов. Это даже не четвертая часть».