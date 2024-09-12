Россиян в Турции подвинули туристы из другой страны: эксперт рассекретил свежую статистику

Раньше считалось, что на турецких курортах отдыхает чуть ли не 80% русских.

Российские туристы наивно полагали, что в Турции они самые частые и желанные гости. И даже отыскивали занятную статистику, которая якобы доказывала, что на курортах Антальи, Мармариса и других русских гостей аж 80%, а остальные 20% приезжают из других стран.

Однако вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян опроверг эту информацию в беседе с порталом «Городовой». Он раскрыл совсем другие данные о посещаемости турецких курортов: