Россияне обожают эту традицию больше всего: только потому и ждут Новый год

Ожидание Нового года свойственно и детям, и взрослым. Праздничные традиции передаются из поколения в поколение не из нужды, а просто потому, что их приятно соблюдать. Благодаря опросу удалось выяснить, какие обычаи привлекают россиян больше всего.

Есть небольшое количество людей, которые ценят эти волшебные дни за возможность отправиться в путешествие, попариться в бане и поесть оливье. Около 5% населения просто обожает заниматься приготовлением салатов и закусок за несколько часов до полуночи.

Чуть больше граждан с нетерпением ждут новогодней ночи из-за застолья, а также той минуты, когда можно загадать желание под бой курантов и обменятся подарками. Но большинство все-таки проголосовало за то, что лучшее во всем этом — встреча с родными и украшение елки. Так ответили 14% опрошенных, согласно данным исследования SuperJob.

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