Россияне оказались в ловушке из-за тайфуна в Китае: даже местные такого давно не видели

Отдыхающие на острове Хайнань российские туристы распространяют тревожные новости об аномальной погоде на курорте. Многие советуют собирающимся в эти края путешественникам отложить поездку.
Telegram-канал «Крыша турдома» сообщает, что тайфун с пугающим названием Яги начал надвигаться на Хайнань еще 5 сентября. Теперь местные и гости острова и окрестностей замерли в ожидании разгула стихии. Сообщается, что порывы ветра могут достигать 240 километров в час.
В течение суток Яги продолжит разрушительное шествие в направлении Вьетнама. Как ни странно, русских туристов известия о непогоде почти не встревожили. Те, кто уже приобрел туры в опасном направлении, не собираются отменять отпуск по такой «пустяковой» причине.
«Конечно летим. Завтра вылет без изменений, «Тайфун это не торнадо, да, дождь, ветер, это все-таки субтропики! Завтра, надеюсь, будет получше...», «Тоже туда собираюсь, поэтому в раздумьях, лететь ли?», «Вчера у нас в Гонконге восьмой уровень тайфуна был. Все закрыто было, транспорт не ходил. Заливало дождем с ветром. Сегодня уже с обеда только дождик идет, и уровень понизили до третьего», — обсуждают происходящее в Сети.