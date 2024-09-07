Россияне оказались в ловушке из-за тайфуна в Китае: даже местные такого давно не видели

Отдыхающие на острове Хайнань российские туристы распространяют тревожные новости об аномальной погоде на курорте. Многие советуют собирающимся в эти края путешественникам отложить поездку.

Telegram-канал «Крыша турдома» сообщает, что тайфун с пугающим названием Яги начал надвигаться на Хайнань еще 5 сентября. Теперь местные и гости острова и окрестностей замерли в ожидании разгула стихии. Сообщается, что порывы ветра могут достигать 240 километров в час.

В течение суток Яги продолжит разрушительное шествие в направлении Вьетнама. Как ни странно, русских туристов известия о непогоде почти не встревожили. Те, кто уже приобрел туры в опасном направлении, не собираются отменять отпуск по такой «пустяковой» причине.