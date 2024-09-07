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Россияне оказались в ловушке из-за тайфуна в Китае: даже местные такого давно не видели

7 сентября 2024 08:00
Россияне оказались в ловушке из-за тайфуна в Китае: даже местные такого давно не видели
Россияне оказались в ловушке из-за тайфуна в Китае: даже местные такого давно не видели
Legion-media

Туристам настоятельно советуют сдать путевки, пока не поздно.

Отдыхающие на острове Хайнань российские туристы распространяют тревожные новости об аномальной погоде на курорте. Многие советуют собирающимся в эти края путешественникам отложить поездку.

Telegram-канал «Крыша турдома» сообщает, что тайфун с пугающим названием Яги начал надвигаться на Хайнань еще 5 сентября. Теперь местные и гости острова и окрестностей замерли в ожидании разгула стихии. Сообщается, что порывы ветра могут достигать 240 километров в час.

В течение суток Яги продолжит разрушительное шествие в направлении Вьетнама. Как ни странно, русских туристов известия о непогоде почти не встревожили. Те, кто уже приобрел туры в опасном направлении, не собираются отменять отпуск по такой «пустяковой» причине.

«Конечно летим. Завтра вылет без изменений, «Тайфун это не торнадо, да, дождь, ветер, это все-таки субтропики! Завтра, надеюсь, будет получше...», «Тоже туда собираюсь, поэтому в раздумьях, лететь ли?», «Вчера у нас в Гонконге восьмой уровень тайфуна был. Все закрыто было, транспорт не ходил. Заливало дождем с ветром. Сегодня уже с обеда только дождик идет, и уровень понизили до третьего», — обсуждают происходящее в Сети.

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Автор:
Ольга Хромова
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