Россиянка 2 года назад перебралась из столицы в Петербург: составила топ шокирующих после переезда вещей

После двух с половиной лет в Москве девушка решила сменить обстановку и пожить в Санкт-Петербурге — городе, о котором мечтала с юности. Но, как часто бывает с мечтами, реальность оказалась менее романтичной.

Петербург по-прежнему восхищает автора Дзен-канала Kari Travel своей архитектурой и историей, но некоторые аспекты жизни в этом городе ее шокировали. Вот наблюдения — честные и субъективные, далее со слов автора, поделившейся наблюдениями еще в 2022-м.

1. Туристы или антикультура?

Казалось бы, Петербург — культурная столица, но поведение некоторых туристов заставляет усомниться в этом звании. Вместо того чтобы наслаждаться музеями и дворцами, они устраивают вечеринки прямо на улицах: орут песни, пьют на глазах у всех, мусорят и даже справляют нужду в центре города. Ночные гулянья иногда превращают улицы в хаос, словно это вовсе не исторический центр, а место для фестиваля без правил.

2. Алкоголь повсюду

В центре города запросто можно увидеть компании, распивающие алкоголь прямо на улицах. Самое удивительное — никаких штрафов, никаких замечаний от полиции. В Москве такое поведение быстро привлекло бы внимание правоохранителей, но в Питере это, похоже, норма. Атмосфера расслабленности, конечно, хороша, но здесь она явно выходит за рамки.

3. Туалеты — бедствие на фоне красоты

Приятно, что общественные туалеты в городе есть, но их состояние оставляет желать лучшего. Запахи у Казанского собора или Спаса на Крови создают такой контраст с их величественным видом, что впечатление от прогулки мгновенно портится. За такие туалеты ещё и деньги платить?

4. Очереди: давка и наглость

Ожидание в очередях — часть жизни в туристическом городе, но в Питере это особый квест. Люди дышат тебе в затылок, а свободное пространство между вами воспринимают как приглашение пролезть вперёд. Это выглядит как местный способ выживания, но напрягает жутко.

5. Ранние закрытия

В Питере все стремятся закончить работу раньше. Музеи выключают свет за 20 минут до официального закрытия, магазины перестают обслуживать заранее. Такое отношение к посетителям сбивает с толку — кажется, тут время для работы замедляется, а для отдыха ускоряется.

6. Транспортный хаос

Петербургское метро — это отдельный мир. Вместо номеров выходов указаны названия улиц, что запутывает приезжих. Автобусы хоть и обновляют, но водят их так, будто пассажиры — участники гонки.

7. Торговый беспредел на улицах

Центр города — это царство уличной торговли: кальяны, странные сувениры, аниматоры, дегустации «на доверие» и даже подозрительный алкоголь. Всё это создаёт ощущение, что правила здесь не писаны.

Итог

Главная проблема Петербурга — недостаток контроля со стороны властей. Город, который принимает миллионы туристов, явно нуждается в чётких правилах и их соблюдении. Несмотря на все минусы, Петербург остаётся местом с уникальной атмосферой, но жить здесь и просто любоваться им — две совершенно разные истории.