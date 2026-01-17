Российский ответ Starlink: массовое производство начнётся раньше, чем вы думали!

Глава государственной корпорации по освоению космоса Дмитрий Баканов рассказал в эфире федерального телеканала о планах начать массовое производство спутника «Зоркий» уже в 2026 году. Аппарат будет использоваться для получения снимков земной поверхности с орбиты. На основании этих изображений будут создаваться цифровые карты, необходимые, в том числе, для работы автономных транспортных средств.
По словам Дмитрия Баканова, выпуск нового оборудования в промышленных масштабах намечен на текущий год. «Здесь представлен спутник ‘Зоркий’ — это аппарат, который снимает из космоса, и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — сообщил руководитель «Роскосмоса».
