Ростральные колонны вспыхнули в честь героизма ленинградцев

В Санкт-Петербурге в годовщину прорыва блокады Ленинграда были зажжены огни на Ростральных колоннах. Их пламя будет видно до двенадцати часов дня, после чего церемония возобновится в вечерние часы — с семи до десяти вечера.

К этому памятному дню обновится архитектурная подсветка нескольких городских мостов: Дворцового, Троицкого и Бетанкура. На них будут установлены световые композиции, напоминающие ленты памяти, чтобы почтить мужество защитников города.

На Московском проспекте устроят световой проект «Лучи Победы» — с помощью прожекторов создадут символические лучи, которые отсылают к подвигу жителей осаждённого города. Этим вечером улицы наполнятся особой атмосферой памяти и уважения к тем событиям.

