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Этот рулет из индейки гости съедят быстрее салатов: станет главным украшением праздничного стола

Этот рулет из индейки гости съедят быстрее салатов: станет главным украшением праздничного стола
Понадобится всего пять ингредиентов

Готовится просто, выглядит нарядно.

Рулет из индейки — беспроигрышное блюдо. Его можно и на ужин приготовить, и гостям подать. Угощение и вкусное, и полезное.

Понадобятся следующие продукты:

  • филе индейки — 350 г,
  • шпинат — 40 г,
  • моцарелла — 120 г,
  • растительное масло — 1 ч. л.,
  • яйцо куриное — 1 шт.,
  • соль, перец — по вкусу.

Сделайте на одной стороне филе надрез. Затем раскройте мясо как книжку и отбейте. Посолите и поперчите по вкусу.

Яйцо взбейте и обжарьте на смазанной маслом сковороде с двух сторон. Шпинат разморозьте.

Положите на индейку сначала омлет, а потом зелень. В середину поместите мягкий сыр.

Сверните рулет, свяжите его ниткой. Обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости. Затем запекайте до готовности в разогретой до 160 градусов духовке, делится рецептом портал «Аймкук».

Источник фото: Яна Федорова / YouTube

Общество Рецепты
27 декабря 2023 10:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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