Этот рулет из индейки гости съедят быстрее салатов: станет главным украшением праздничного стола

Рулет из индейки — беспроигрышное блюдо. Его можно и на ужин приготовить, и гостям подать. Угощение и вкусное, и полезное.
Понадобятся следующие продукты:
- филе индейки — 350 г,
- шпинат — 40 г,
- моцарелла — 120 г,
- растительное масло — 1 ч. л.,
- яйцо куриное — 1 шт.,
- соль, перец — по вкусу.
Сделайте на одной стороне филе надрез. Затем раскройте мясо как книжку и отбейте. Посолите и поперчите по вкусу.
Яйцо взбейте и обжарьте на смазанной маслом сковороде с двух сторон. Шпинат разморозьте.
Положите на индейку сначала омлет, а потом зелень. В середину поместите мягкий сыр.
Сверните рулет, свяжите его ниткой. Обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости. Затем запекайте до готовности в разогретой до 160 градусов духовке, делится рецептом портал «Аймкук».
Источник фото: Яна Федорова / YouTube