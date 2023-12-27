Этот рулет из индейки гости съедят быстрее салатов: станет главным украшением праздничного стола

Понадобится всего пять ингредиентов

Рулет из индейки — беспроигрышное блюдо. Его можно и на ужин приготовить, и гостям подать. Угощение и вкусное, и полезное.

Понадобятся следующие продукты:

филе индейки — 350 г,

шпинат — 40 г,

моцарелла — 120 г,

растительное масло — 1 ч. л.,

яйцо куриное — 1 шт.,

соль, перец — по вкусу.

Сделайте на одной стороне филе надрез. Затем раскройте мясо как книжку и отбейте. Посолите и поперчите по вкусу.

Яйцо взбейте и обжарьте на смазанной маслом сковороде с двух сторон. Шпинат разморозьте.

Положите на индейку сначала омлет, а потом зелень. В середину поместите мягкий сыр.

Сверните рулет, свяжите его ниткой. Обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости. Затем запекайте до готовности в разогретой до 160 градусов духовке, делится рецептом портал «Аймкук».

Источник фото: Яна Федорова / YouTube