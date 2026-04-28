Русская Атлантида: затопленный город, которого нет на карте — когда и где можно увидеть его останки

Российский город, затопленный в 1940 году - очень необычное явление, которым интересуются туристы

Представьте себе город с домами, церквями, школами и прочей инфраструктурой, который вдруг уходит под воду. Выглядит такое зрелище грустно и печально. Похоже на легенду об Атлантиде. Однако затопленный город - это не миф, а реальность. И существует она в России. Расскажем о городе, который был затоплен в прошлом веке, но который до сих пор можно увидеть в определенные периоды времени.

Речь идет о городе Мологе. На карте вы его не найдете, потому что его там просто нет. Город располагался при впадении реки Мологи в Волгу. Сейчас эта территория входит в административные границы Рыбинского района Ярославской области. Молога была затоплена в 1940 году при строительстве Рыбинского водохранилища. Тогда под воду ушли целые дома и церкви. 130 тысяч горожан расселили, а их малая родина ушла на дно.

Между тем окончательно город не исчез. Стоит уровню воды упасть, как из пучины появляются остовы зданий. Есть даже легенда, что во время шторма здесь можно услышать звон колоколов из церквей, которые почти век покоятся на дне. Подробнее о том, где и как можно увидеть Мологу, рассказывают эксперты портала travel.yandex.ru.

Добраться до Мологи можно на катере или экскурсионном теплоходе из Рыбинска в сезон маловодья.

"В засушливые годы, когда водохранилище сильно мелеет, из ила проступают мостовые, остатки фундаментов, надгробные плиты с кладбищ. А в 2014-м потомки мологжан впервые за семь десятилетий прошлись по улицам, где когда-то жили их предки", - рассказывают специалисты.

В 1972 году появилась новая традиция: каждую вторую субботу августа мологжане собираются в Рыбинске, чтобы почтить память своего исчезнувшего города. Для этого организуется выезд на теплоходе в район затопленной Мологи.

Что можно увидеть сейчас

Да, полноценного города больше нет. Молога лишь изредка выныривает из воды в засуху, чтобы напомнить, что когда-то здесь кипела жизнь, шумели ярмарки, звонили колокола храмов и рождались дети. Но память об этой русской Атлантиде хранится и сейчас. Узнать подробнее об истории и затоплении города можно здесь:

Музей Мологского края в Рыбинске. В нем насчитывается около 300 экспонатов: дворянская мебель, храмовая утварь, предметы домашнего обихода, которые передали жители затопленного города. Часть образцов обнаружена в ходе подводных экспедиций на Рыбинском водохранилище;

Рыбинский музей-заповедник. Здесь вы увидите архитектурно-исторический макет Мологи, показывающий, какой она была в период расцвета в начале XX века;

часовня «Богородица-на-водах» в Брейтово. Часовня посвящена иконе Божией Матери «Аз есмь с вами, и никтоже на вы» — образу, ставшему символом затопленной Руси, и святителю Николаю Чудотворцу.

