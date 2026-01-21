Рвать спину не нужно: 2 повара научили мыть под холодильником не двигая его

Пространство под холодильником — настоящий магнит для пыли, крошек и шерсти питомцев. Но передвигать тяжёлую технику для уборки неудобно и рискованно. К счастью, есть простые способы справиться с грязью, используя специальные приспособления.
Главный помощник — узкая щелевая насадка для пылесоса. Её плоская и длинная форма идеально подходит, чтобы проникнуть в узкий зазор и собрать основной мусор. Такие насадки есть в комплекте многих моделей или их можно приобрести отдельно.
Для удаления пыли, которая прилипла к поверхности пола, пригодится гибкий инструмент для очистки зазоров. Это длинная палка с мягкой щёткой на конце, которая сметает грязь из самых труднодоступных уголков. Просто направьте её под холодильник и проведите несколько раз.
Регулярное использование этих нехитрых приспособлений поможет поддерживать чистоту, предотвратит скопление аллергенов и избавит вас от необходимости устраивать генеральную уборку с передвижением тяжёлой техники.