Рвать спину не нужно: 2 повара научили мыть под холодильником не двигая его

Опубликовано: 21 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
уборка
Фото: Городовой.ру

Пространство под холодильником — настоящий магнит для пыли, крошек и шерсти питомцев. Но передвигать тяжёлую технику для уборки неудобно и рискованно. К счастью, есть простые способы справиться с грязью, используя специальные приспособления.

Главный помощник — узкая щелевая насадка для пылесоса. Её плоская и длинная форма идеально подходит, чтобы проникнуть в узкий зазор и собрать основной мусор. Такие насадки есть в комплекте многих моделей или их можно приобрести отдельно.

Для удаления пыли, которая прилипла к поверхности пола, пригодится гибкий инструмент для очистки зазоров. Это длинная палка с мягкой щёткой на конце, которая сметает грязь из самых труднодоступных уголков. Просто направьте её под холодильник и проведите несколько раз.

Регулярное использование этих нехитрых приспособлений поможет поддерживать чистоту, предотвратит скопление аллергенов и избавит вас от необходимости устраивать генеральную уборку с передвижением тяжёлой техники.

Автор:
Игорь Мустафин
