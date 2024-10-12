Рязанов знал об этом ляпе и не исправил: что не так с домами Нади и Лукашина в «Иронии судьбы»

В период работы над картиной «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдар Рязанов был так озабочен сюжетом и идеей создать культовый фильм, что упустил из виду многие важные детали. Только самые внимательные зрители находят серьезные киноляпы в комедии. Впрочем, эти нестыковки ничуть не делают детище режиссера хуже.

Бухгалтер Госкино Марина Прохорова в беседе с АиФ призналась, что лично указывала Рязанову на одну ошибку. Она заметила ее еще на начальном этапе съемок, но исправлять оплошность не стали.

«По сюжету фильма герой Андрея Мягкова жил в Москве по адресу: 2-я улица Строителей, д. 25, — рассказывает Марина Владимировна. — А я в то время как раз жила на 2-й улице Строителей в Москве. И сказала Рязанову, что он что-то напутал, что на этой улице никогда дома № 25 не было».

Режиссер принял к сведению замечание, поблагодарил Прохорову за внимательность. Правда, исправлять сценарий не стал. Мало того, заявил, что путаница возникла не по его вине, свалив все на сценариста Эмиля Брагинского.

Ранее мы писали, какие сцены Рязанов собственноручно вырезал из «Служебного романа».