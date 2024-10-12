Городовой / Общество / Рязанов знал об этом ляпе и не исправил: что не так с домами Нади и Лукашина в «Иронии судьбы»
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Рязанов знал об этом ляпе и не исправил: что не так с домами Нади и Лукашина в «Иронии судьбы»

12 октября 2024 22:00
Рязанов знал об этом ляпе и не исправил: что не так с домами Нади и Лукашина в «Иронии судьбы»
Рязанов знал об этом ляпе и не исправил: что не так с домами Нади и Лукашина в «Иронии судьбы»
legion-media.ru

Героев поселили в несуществующую многоэтажку.

В период работы над картиной «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдар Рязанов был так озабочен сюжетом и идеей создать культовый фильм, что упустил из виду многие важные детали. Только самые внимательные зрители находят серьезные киноляпы в комедии. Впрочем, эти нестыковки ничуть не делают детище режиссера хуже.

Бухгалтер Госкино Марина Прохорова в беседе с АиФ призналась, что лично указывала Рязанову на одну ошибку. Она заметила ее еще на начальном этапе съемок, но исправлять оплошность не стали.

«По сюжету фильма герой Андрея Мягкова жил в Москве по адресу: 2-я улица Строителей, д. 25, — рассказывает Марина Владимировна. — А я в то время как раз жила на 2-й улице Строителей в Москве. И сказала Рязанову, что он что-то напутал, что на этой улице никогда дома № 25 не было».

Режиссер принял к сведению замечание, поблагодарил Прохорову за внимательность. Правда, исправлять сценарий не стал. Мало того, заявил, что путаница возникла не по его вине, свалив все на сценариста Эмиля Брагинского.

Ранее мы писали, какие сцены Рязанов собственноручно вырезал из «Служебного романа».

Новости по теме
Ипполита из «Ирония судьбы» оживили в Петербурге: вот как видит персонажа ИИ Ипполита из «Ирония судьбы» оживили в Петербурге: вот как видит персонажа ИИ 12 октября 2024 22:00
«Я очень грущу»: звезду «Иронии судьбы» не позвали на свадьбу внучки «Я очень грущу»: звезду «Иронии судьбы» не позвали на свадьбу внучки 12 октября 2024 22:00
Хруст будет стоять на весь дом: малосольные огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными Хруст будет стоять на весь дом: малосольные огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными 12 октября 2024 22:00
Хитрые хозяйки никогда не выливают воду после варки яиц: эта жидкость в доме — на вес золота Хитрые хозяйки никогда не выливают воду после варки яиц: эта жидкость в доме — на вес золота 12 октября 2024 22:00
Все станет ясно за 30 секунд: вот как дома отличить поддельное сливочное масло от настоящего Все станет ясно за 30 секунд: вот как дома отличить поддельное сливочное масло от настоящего 12 октября 2024 22:00
Автор:
Ольга Хромова
Общество Кино и сериалыЭльдар РязановИнтересные факты
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».