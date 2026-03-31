Рыба пойдет косяком: благоприятные дни для рыбалки в апреле по Лунному календарю - улов ведрами

Лунный календарь рыболова на апрель

Апрель — месяц контрастов. Где-то еще стоит последний лед, а где-то уже водоемы открылись и вовсю шумит вода. Именно в этот период начинается преднерестовый жор, и рыба берет практически любую насадку. Но чтобы вернуться с водоема с богатым уловом, стоит обратить внимание не только на погоду, но и на лунный календарь. Рассказываем, когда активность рыбы зашкаливает, а когда лучше остаться дома.

Как фазы Луны влияют на клев в апреле

Считается, что спутник Земли влияет на поведение рыбы не меньше, чем атмосферное давление. И хотя единого научного мнения нет, опытные рыболовы подтверждают, что на растущую и убывающую Луну ловля особенно активна.

Благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки в апреле 2026

18–30 апреля - растущая Луна. Отличный клев, особенно на мелководье

3–17 апреля - убывающая Луна. Хороший клев, рыба активна, но чуть осторожнее

2 апреля - полнолуние. Снасти лучше отложить — клев минимальный

17 апреля - Новолуние. Рыба вялая, улов маловероятен

Второй месяц весны — время активного пробуждения большинства видов обитателей водоемов. Вода прогревается, и рыба перемещается на мелководье, готовясь к нересту. В апреле особенно хорошо клюют:

Щука — преднерестовый жор в самом разгаре

Окунь — берет практически на любую приманку

Плотва — выходит на прогретые участки

Лещ и густера — начинают активно кормиться

Карась — просыпается и выходит из зимних укрытий

Голавль и уклейка — отлично ловятся на легкие снасти

Лунный календарь — важный ориентир, но не единственный. Чтобы рыбалка в апреле удалась, стоит учесть еще несколько моментов.

Где ловить рыбу в апреле

Весной рыба стремится на мелководье, где вода прогревается быстрее. Перспективные места — устья рек, заливы, участки с медленным течением. При похолодании рыба может снова откатываться на глубину, в ясную теплую погоду — выходить на прибрежные отмели.

Снасти для апрельской ловли:

Поплавочная удочка — для ловли на мелководье

Фидер — для дальних забросов и течения

Спиннинг — для активной ловли щуки и окуня

Важно! Перед выездом обязательно ознакомьтесь с нерестовыми запретами в своем регионе. В апреле во многих областях вводятся ограничения на ловлю, и за их нарушение предусмотрены серьезные штрафы.

Апрель 2026 года дарит рыболовам отличные возможности: активный клев, пробуждение рыбы и длинные светлые дни. Самые удачные периоды — растущая Луна с 18 по 30 апреля и убывающая с 3 по 17. А вот 2 и 17 апреля лучше посвятить подготовке снастей или изучению новых мест — в полнолуние и новолуние рыба берет неохотно.

