Рыба пойдет косяком: благоприятные дни для рыбалки в апреле по Лунному календарю - улов ведрами

Апрель — месяц контрастов. Где-то еще стоит последний лед, а где-то уже водоемы открылись и вовсю шумит вода. Именно в этот период начинается преднерестовый жор, и рыба берет практически любую насадку. Но чтобы вернуться с водоема с богатым уловом, стоит обратить внимание не только на погоду, но и на лунный календарь. Рассказываем, когда активность рыбы зашкаливает, а когда лучше остаться дома.
Как фазы Луны влияют на клев в апреле
Считается, что спутник Земли влияет на поведение рыбы не меньше, чем атмосферное давление. И хотя единого научного мнения нет, опытные рыболовы подтверждают, что на растущую и убывающую Луну ловля особенно активна.
Благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки в апреле 2026
- 18–30 апреля - растущая Луна. Отличный клев, особенно на мелководье
- 3–17 апреля - убывающая Луна. Хороший клев, рыба активна, но чуть осторожнее
- 2 апреля - полнолуние. Снасти лучше отложить — клев минимальный
- 17 апреля - Новолуние. Рыба вялая, улов маловероятен
Второй месяц весны — время активного пробуждения большинства видов обитателей водоемов. Вода прогревается, и рыба перемещается на мелководье, готовясь к нересту. В апреле особенно хорошо клюют:
- Щука — преднерестовый жор в самом разгаре
- Окунь — берет практически на любую приманку
- Плотва — выходит на прогретые участки
- Лещ и густера — начинают активно кормиться
- Карась — просыпается и выходит из зимних укрытий
- Голавль и уклейка — отлично ловятся на легкие снасти
Лунный календарь — важный ориентир, но не единственный. Чтобы рыбалка в апреле удалась, стоит учесть еще несколько моментов.
Где ловить рыбу в апреле
Весной рыба стремится на мелководье, где вода прогревается быстрее. Перспективные места — устья рек, заливы, участки с медленным течением. При похолодании рыба может снова откатываться на глубину, в ясную теплую погоду — выходить на прибрежные отмели.
Снасти для апрельской ловли:
- Поплавочная удочка — для ловли на мелководье
- Фидер — для дальних забросов и течения
- Спиннинг — для активной ловли щуки и окуня
Важно! Перед выездом обязательно ознакомьтесь с нерестовыми запретами в своем регионе. В апреле во многих областях вводятся ограничения на ловлю, и за их нарушение предусмотрены серьезные штрафы.
Апрель 2026 года дарит рыболовам отличные возможности: активный клев, пробуждение рыбы и длинные светлые дни. Самые удачные периоды — растущая Луна с 18 по 30 апреля и убывающая с 3 по 17. А вот 2 и 17 апреля лучше посвятить подготовке снастей или изучению новых мест — в полнолуние и новолуние рыба берет неохотно.
