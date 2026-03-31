Новая эра Ленфильма: как киностудия решает свои проблемы

Главные проблемы киностудии — дефицит хороших сценариев и нехватка профессиональных кадров.

Киностудия «Ленфильм» наметила на текущий год масштабную цель. Об этом сообщила гендиректор Надежда Андрющенко в беседе с ТАСС.

Студия намерена создать свою базу качественных сценариев и пригласить специалистов для съемок в различных жанрах.

В отрасли сейчас непросто: многое ясно, но есть серьезные проблемы, такие как нехватка сильных сценариев и кадров. «Ленфильм» стремится объединить вокруг себя надежные творческие коллективы, отметила Андрющенко.

Студия традиционно поддерживает молодых авторов, давая им простор для творчества. Эта практика сохраняется: «Ленфильм» работает с Союзом кинематографистов Петербурга, Союзом писателей, Институтом кино и телевидения и городскими лабораториями.

Напомним, декабре 2025 года президент Владимир Путин передал студию под управление Петербургу, а в феврале акции полностью перешли городу.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что для старейшей российской киностудии открывается новая глава, где она вновь станет центром притяжения для киноиндустрии.