5 природных магнитов для бед: почему эти деревья нельзя сажать рядом с домом - проверьте свой участок

Деревья, притягивающие несчастья к дому

Деревья делают сад красивым, дарят свежесть и тень. Но в народе верили: не каждое растение годится для участка. Некоторые могут принести ссоры, болезни или неудачи.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о пяти деревьях, которые лучше сажать подальше от жилья.

Береза

Раньше ее считали домом для лесных духов, опасных для человека. У этого дерева есть и другие минусы. Оно сильно осушает почву. Из-за этого другие растения рядом растут плохо.

В народных поверьях береза связана с женским бесплодием и ранней смертью хозяина. Если все же хотите посадить березу, выберите для нее место подальше от дома.

Ель

Ее часто связывают с грустными событиями. В старину эти деревья высаживали на кладбищах. Еловые ветви до сих пор используют в похоронных обрядах. Считается, что ель возле дома привлекает болезни и горе.

Осина

В народе ее не любили. Дерево называли энергетическим вампиром. Говорили, что оно забирает силы у человека, вызывает головную боль и бессонницу.

"Еще осина мешает расти соседним растениям. Если она сама появилась во дворе, советую выкорчевать ее вместе с корнями", - сообщила Давыдова.

фото legion-media

Туя

Туя выглядит красиво и приятно пахнет. Но раньше ее сажали только на погостах. По поверьям, это дерево возле дома приводит к ссорам в семье. К тому же его запах может вызвать аллергию или проблемы с дыханием. Для сада лучше выбрать другое вечнозеленое растение.

Ива

Дерево смотрится романтично. Но в народе она считается символом одиночества и тоски. К тому же дерево привлекает насекомых, которые разносят инфекции.

"У ивы мощные корни. Они могут разрушить фундамент дома или повредить трубы. Так что сажать ее возле жилья рискованно", - отметила агроном.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как избавиться от муравьев на участке.