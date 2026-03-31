5 природных магнитов для бед: почему эти деревья нельзя сажать рядом с домом - проверьте свой участок

Деревья делают сад красивым, дарят свежесть и тень. Но в народе верили: не каждое растение годится для участка. Некоторые могут принести ссоры, болезни или неудачи.
Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о пяти деревьях, которые лучше сажать подальше от жилья.
Береза
Раньше ее считали домом для лесных духов, опасных для человека. У этого дерева есть и другие минусы. Оно сильно осушает почву. Из-за этого другие растения рядом растут плохо.
В народных поверьях береза связана с женским бесплодием и ранней смертью хозяина. Если все же хотите посадить березу, выберите для нее место подальше от дома.
Ель
Ее часто связывают с грустными событиями. В старину эти деревья высаживали на кладбищах. Еловые ветви до сих пор используют в похоронных обрядах. Считается, что ель возле дома привлекает болезни и горе.
Осина
В народе ее не любили. Дерево называли энергетическим вампиром. Говорили, что оно забирает силы у человека, вызывает головную боль и бессонницу.
"Еще осина мешает расти соседним растениям. Если она сама появилась во дворе, советую выкорчевать ее вместе с корнями", - сообщила Давыдова.
Туя
Туя выглядит красиво и приятно пахнет. Но раньше ее сажали только на погостах. По поверьям, это дерево возле дома приводит к ссорам в семье. К тому же его запах может вызвать аллергию или проблемы с дыханием. Для сада лучше выбрать другое вечнозеленое растение.
Ива
Дерево смотрится романтично. Но в народе она считается символом одиночества и тоски. К тому же дерево привлекает насекомых, которые разносят инфекции.
"У ивы мощные корни. Они могут разрушить фундамент дома или повредить трубы. Так что сажать ее возле жилья рискованно", - отметила агроном.
