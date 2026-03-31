При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Скидки без границ: Петербург делится картой с Карелией

Опубликовано: 31 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Скидки без границ: Петербург делится картой с Карелией
Скидки без границ: Петербург делится картой с Карелией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
«Единая карта петербуржца» будет использоваться для оплаты проезда в транспорте Карелии.

В Карелии совместно с Санкт-Петербургом планируется выпуск карт «ЕКП Карельская». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым для обсуждения укрепления торгово-экономических связей и запуска электронной карты «ЕКП Карельская».

Ключевые детали проекта

«Единая карта петербуржца» (ЕКП) — это проверенный социальный инструмент Петербурга, который объединяет жителей разных возрастов, предлагая скидки и бонусы.

По словам Беглова, ее внедрение в Карелии усилит межрегиональное взаимодействие, облегчит туризм и совместные инициативы.

Функции и планы

Карта «ЕКП Карельская» позволит оплачивать транспорт в Карелии и получать социальные льготы.

Лидеры регионов согласовали график работ, подготовку межрегионального соглашения, а также правовые и финансовые условия выпуска, распространения и поддержки карты.

Автор:
Юлия Аликова
