Скидки без границ: Петербург делится картой с Карелией

В Карелии совместно с Санкт-Петербургом планируется выпуск карт «ЕКП Карельская». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым для обсуждения укрепления торгово-экономических связей и запуска электронной карты «ЕКП Карельская».
«Единая карта петербуржца» (ЕКП) — это проверенный социальный инструмент Петербурга, который объединяет жителей разных возрастов, предлагая скидки и бонусы.
По словам Беглова, ее внедрение в Карелии усилит межрегиональное взаимодействие, облегчит туризм и совместные инициативы.
Карта «ЕКП Карельская» позволит оплачивать транспорт в Карелии и получать социальные льготы.
Лидеры регионов согласовали график работ, подготовку межрегионального соглашения, а также правовые и финансовые условия выпуска, распространения и поддержки карты.