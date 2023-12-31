Ржавую сантехнику отмоете без лишних усилий: смешайте два дешевых продукта

Как привести в порядок сантехнику с помощью подручных средств

В Новый год будет не стыдно перед гостями.

Перед 31 декабря большинство хозяек занимаются уборкой. И особое внимание стоит уделить ванной комнате. Чтобы не было стыдно перед гостями, нужно устранить ржавчину и известковый налет. А помогут в этом два копеечных средства.

Вам понадобятся кола и зубная паста. Смешайте пол-литра газировки с половиной тюбика самой дешевой пасты. Готовый раствор удобно заливать сразу в унитаз или распылять на раковину или ванну.

Нанесите средство, оставьте для воздействия на 5–10 минут, а затем смойте. От загрязнений не останется и следа, отмечает Дзен-канал «1001 идея для дома».

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