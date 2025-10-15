«Главарь потребовал 75 тысяч»: история буллинга в петербургской школе, потрясшая родителей

Шокирующий инцидент произошел в одной из школ Кировского района Санкт-Петербурга, где третьеклассник отдал 75 тысяч рублей своим одноклассникам, чтобы прекратить издевательства.

Мальчик, став жертвой буллинга, похитил деньги из семейной копилки, демонстрируя отчаянное желание избавиться от травли.

«Главарь» и цена молчания: подробности издевательств

По предварительным данным, группа старшеклассников систематически травила младшего товарища: «главарь» потребовал 75 тысяч рублей за прекращение издевательств.

Как пишет "Фонтанка", мальчик, не в силах справиться с ситуацией, выполнил требования вымогателей.

Реакция: шок и правовые последствия

Мать, узнав о пропаже денег, обратилась в полицию. Инцидент расследуется, но, поскольку ни один из участников конфликта не достиг возраста уголовной ответственности, возбуждение уголовного дела не предвидится.

Родители и общественность шокированы произошедшим, задаваясь вопросами о причинах случившегося и методах борьбы с буллингом.

«И это 3 класс…»: петербуржцы шокированы масштабом буллинга

Реакция жителей города в социальных сетях полна недоумения и беспокойства:

«И это 3 класс. В этом возрасте я еще верил, что меня нашли в капусте».

Многие удивляются, что подобные «схемы» проявляются так рано:

«Для третьего класса вообще странно читать про буллинг из-за внимания. Это более старшим свойственно».

Некоторые комментаторы, вспоминая прошлые времена, отмечают:

«В 90-х плотно застряли…».

«Школа, как всегда, не в курсе?»

Остро встает вопрос об участии и ответственности школы:

«А школа, как всегда, не в курсе и не виновата. Ну-ну».

«Он точно третьеклассник? Как-то невероятно все звучит для 3 класса…»

«Полный провал и семьи, и школы»: призыв к психологической помощи

«Какая ужасающая история», — пишут обеспокоенные родители.

«Ситуация, в которой ребенок чувствует себя настолько беспомощным, что единственным решением видит выкуп, — это полный провал и семьи, и школы».

Высказывается надежда, что мальчик получит не только юридическую, но и психологическую помощь, чтобы понять: