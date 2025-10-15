«Пусть ИИ штаны протирает»: петербуржцы о предложении Госдумы перевести родительские собрания в онлайн

Госдума предлагает перевести родительские собрания в онлайн-формат. Как пишет ТАСС, по мнению депутатов, это сэкономит родителям время, которое сейчас уходит на очные встречи и дорогу – «от 2 до 3 часов на одно собрание».

Хотя закон «Об образовании» уже дает школам право выбирать формат, парламентарии настаивают на законодательном закреплении онлайн-доступа для всех.

Реакция петербуржцев: скепсис, ирония и предложения

Инициатива вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где петербуржцы поделились своим мнением.

Многие выразили сомнение в необходимости столь «централизованного» подхода:

«А без депутатов такой вопрос уже не решить? Пока дети учились — мы как-то сами с учителями каждый раз договаривались, без указки сверху».

Ирония и сарказм стали основными инструментами выражения отношения к предложению:

«Пусть за меня на собраниях онлайн ИИ штаны протирает, время от времени громко цитируя президента России и председательницу Совета Федерации — чтобы разбудить присутствующих…»

Другие пошли дальше, предлагая вовсе упразднить собрания:

«А давайте вообще собрания упраздним. И этих из Думы тоже. Чего они там на заседания ходят? Пусть сидят в онлайне».

Не обошлось и без предложений более радикального характера:

«Онлайн это хорошо, можно вместо себя отправить на собрание дипфейк. Какое образование, такое и собрание».

Личное общение или цифровые технологии?

Есть и те, кто считает, что онлайн-формат не сможет заменить живое общение.

«Странное предложение. Дети учатся, как правило, близко от дома. Важно личное общение с преподавателем и обмен мнениями между родителями», — высказываются противники инициативы.

Дискуссия показывает, что, несмотря на стремление к экономии времени, многие ценят именно очный формат и прямое взаимодействие.