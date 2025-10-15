Городовой / Город / «Пусть ИИ штаны протирает»: петербуржцы о предложении Госдумы перевести родительские собрания в онлайн
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Янтарная комната: загадка века, которая до сих пор держит мир в страхе Общество
За парадными дверями: куда ведут тайные коридоры в Эрмитаже Общество
«Не мелочь, а статья УК»: как подмена товара на кассе превращает покупателя в преступника Общество
«Очень травмированная»: что значит, если женщина носит только черную одежду Общество
«Главарь потребовал 75 тысяч»: история буллинга в петербургской школе, потрясшая родителей Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Туризм
Категории
Общество Спорт

«Пусть ИИ штаны протирает»: петербуржцы о предложении Госдумы перевести родительские собрания в онлайн

Опубликовано: 15 октября 2025 10:00
Родительское собрание
«Пусть ИИ штаны протирает»: петербуржцы о предложении Госдумы перевести родительские собрания в онлайн
Городовой ру

Зачем депутатам понадобилось «закреплять» онлайн-формат.

Госдума предлагает перевести родительские собрания в онлайн-формат. Как пишет ТАСС, по мнению депутатов, это сэкономит родителям время, которое сейчас уходит на очные встречи и дорогу – «от 2 до 3 часов на одно собрание».

Хотя закон «Об образовании» уже дает школам право выбирать формат, парламентарии настаивают на законодательном закреплении онлайн-доступа для всех.

Реакция петербуржцев: скепсис, ирония и предложения

Инициатива вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где петербуржцы поделились своим мнением.

Многие выразили сомнение в необходимости столь «централизованного» подхода:

«А без депутатов такой вопрос уже не решить? Пока дети учились — мы как-то сами с учителями каждый раз договаривались, без указки сверху».

Ирония и сарказм стали основными инструментами выражения отношения к предложению:

«Пусть за меня на собраниях онлайн ИИ штаны протирает, время от времени громко цитируя президента России и председательницу Совета Федерации — чтобы разбудить присутствующих…»

Другие пошли дальше, предлагая вовсе упразднить собрания:

«А давайте вообще собрания упраздним. И этих из Думы тоже. Чего они там на заседания ходят? Пусть сидят в онлайне».

Не обошлось и без предложений более радикального характера:

«Онлайн это хорошо, можно вместо себя отправить на собрание дипфейк. Какое образование, такое и собрание».

Личное общение или цифровые технологии?

Есть и те, кто считает, что онлайн-формат не сможет заменить живое общение.

«Странное предложение. Дети учатся, как правило, близко от дома. Важно личное общение с преподавателем и обмен мнениями между родителями», — высказываются противники инициативы.

Дискуссия показывает, что, несмотря на стремление к экономии времени, многие ценят именно очный формат и прямое взаимодействие.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще