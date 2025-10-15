Живая история Петербурга в транспорте: что посмотреть в Музее электротранспорта Северной столицы

Музей городского электротранспорта — это кладезь воспоминаний, полных звуков стука колес и гудков старинных трамваев, которые по-прежнему живут и дышат на улицах Петербурга.

Если вы устали от стандартных прогулок по городу и хотите испытать настоящую атмосферу Петербурга прошлого века, обязательно загляните в Музей городского электротранспорта.

Он находится на Васильевском острове, прямо на территории старого трамвайного парка, и это не просто музей, а интерактивное путешествие во времени.

Что увидите в музее?

В экспозиции собраны более 30 уникальных моделей трамваев и около 6 троллейбусов, на которых ездили петербуржцы в XX веке.

Все эти ретро-машины отреставрированы и находятся в рабочем состоянии. Можно зайти внутрь любого трамвая, посидеть на местах пассажиров, кондукторов, а если повезет — даже в кабине водителя!

Особенно интересно посмотреть на уникальный троллейбус марки ЯТБ-1, который вообще сохранился в одном экземпляре благодаря кропотливой работе реставраторов, пишет Туристер.

А ещё в музее есть предшественник электрического трамвая — конка, вагон на лошадиной тяге, который использовали до появления электротранспорта, пишет сайт путешествие по Санкт-Петербургу.

Ретро-трамвай — не только музейный экспонат

Техника из музея часто участвует в городских праздничных мероприятиях, например, в параде ретро-транспорта, который проводится в конце мая на День города.

Это красочное шоу с сотнями исторических машин, которое собирает поклонников транспорта и просто любителей необычного.

История музея в кратком изложении

Первый музей электротранспорта в Петербурге был основан в 1967 году, когда отмечали 60-летие трамвайного движения в городе.

Сначала экспонаты разбросали по разным депо и мастерским, а позже их собрали в одном месте на Васильевском острове. Только с 2010 года музей стал открыт для всех желающих.

С тех пор реставраторы активно восстанавливают старинные модели, а коллекция пополняется новыми находками.

Почему стоит посетить музей?

Этот музей не просто показывает технику, а оживляет историю. Внутри каждого вагона сохранились детали, которые дают понять, как выглядел повседневный транспорт прошлого века.

Весной музей запускает специальный ретротрамвайный маршрут по центральным улицам города. Можно почувствовать, как ездили в Петербурге несколько десятков лет назад, пишет Слетать.ру.

А пока можно почувствовать себя настоящим машинистом трамвая или пассажиром конки.