Живая история Петербурга в транспорте: что посмотреть в Музее электротранспорта Северной столицы

Если вы устали от стандартных прогулок по городу и хотите испытать настоящую атмосферу Петербурга прошлого века, обязательно загляните в Музей городского электротранспорта.
Он находится на Васильевском острове, прямо на территории старого трамвайного парка, и это не просто музей, а интерактивное путешествие во времени.
Что увидите в музее?
В экспозиции собраны более 30 уникальных моделей трамваев и около 6 троллейбусов, на которых ездили петербуржцы в XX веке.
Все эти ретро-машины отреставрированы и находятся в рабочем состоянии. Можно зайти внутрь любого трамвая, посидеть на местах пассажиров, кондукторов, а если повезет — даже в кабине водителя!
Особенно интересно посмотреть на уникальный троллейбус марки ЯТБ-1, который вообще сохранился в одном экземпляре благодаря кропотливой работе реставраторов, пишет Туристер.
А ещё в музее есть предшественник электрического трамвая — конка, вагон на лошадиной тяге, который использовали до появления электротранспорта, пишет сайт путешествие по Санкт-Петербургу.
Ретро-трамвай — не только музейный экспонат
Техника из музея часто участвует в городских праздничных мероприятиях, например, в параде ретро-транспорта, который проводится в конце мая на День города.
Это красочное шоу с сотнями исторических машин, которое собирает поклонников транспорта и просто любителей необычного.
История музея в кратком изложении
Первый музей электротранспорта в Петербурге был основан в 1967 году, когда отмечали 60-летие трамвайного движения в городе.
Сначала экспонаты разбросали по разным депо и мастерским, а позже их собрали в одном месте на Васильевском острове. Только с 2010 года музей стал открыт для всех желающих.
С тех пор реставраторы активно восстанавливают старинные модели, а коллекция пополняется новыми находками.
Почему стоит посетить музей?
Этот музей не просто показывает технику, а оживляет историю. Внутри каждого вагона сохранились детали, которые дают понять, как выглядел повседневный транспорт прошлого века.
Весной музей запускает специальный ретротрамвайный маршрут по центральным улицам города. Можно почувствовать, как ездили в Петербурге несколько десятков лет назад, пишет Слетать.ру.
А пока можно почувствовать себя настоящим машинистом трамвая или пассажиром конки.