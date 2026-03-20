С 1 апреля пенсию поднимут не всем: кого повышение обойдет, а кто получит в двойном размере

Российских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий этой весной. С 1 апреля индексация коснется граждан, которые получают социальные пенсии.
По данным СФР, среди россиян, которые получают такой вид выплат, около 4,5 млн человек. С 1 апреля их пенсии вырастут на 6,8%. Базовый размер социальной пенсии после индексации составит без малого 9,5 тыс. руб, и в результате средняя социальная пенсия составит почти 16,5 тыс. руб. По состоянию на март она равняется 15,5 тыс. руб. Напомним, такой вид выплат в России получают граждане, у которых не накоплен к возрасту выхода на пенсию необходимый стаж и необходимое количество пенсионных баллов.
Кому еще проиндексируют выплаты
Повышение коснется также получателей государственной пенсии: это участники Великой Отечественной войны; блокадники и другие категории льготников.
Как и в прежние месяцы, увеличенные выплаты получат граждане, в марте впервые получившие первую группу инвалидности или отметили в марте 80-летие. Фиксированная выплата к страховой пенсии для них будет удвоена, но лишь по одному из оснований.
Для получения повышенных выплат не нужны обращения в СФР и какие-либо заявления. Все прибавки начисляются автоматически.
Кого не коснется индексация пенсий
Весенняя индексация обойдет стороной получателей страховой пенсии. Напомним, их выплаты подняли с 1 января на 7,6%.
