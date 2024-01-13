Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

С такой водяной баней кулинарный успех гарантирован: плита не понадобится

С такой водяной баней кулинарный успех гарантирован: плита не понадобится
Раскрыт лучший способ приготовления на водяной бане

Разница будет очевидной.

На водяной бане можно не только растапливать шоколад. На пару получаются нежнейшее суфле, воздушные как облако запеканки и чизкейки. Вот только на плите такого сногсшибательного эффекта не добиться.

Первый шаг на пути к кулинарному шедевру не отличается от привычной инструкции. Подготовьте большую жаростойкую посуду, залейте в нее горячую воду. Сверху разместите емкость поменьше, на которой будет готовиться изделие. Жидкость должна доходить до половины второй формы.

Далее поставьте готовую конструкцию в разогретую духовку. Температура не должна превышать 180 градусов. В итоге ингредиенты будут прогреваться равномерно, гарантируя желаемую воздушность в текстуре, передает Дзен-канал «Новый очаг».

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Советы Кулинария
13 января 2024 12:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще