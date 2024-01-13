С такой водяной баней кулинарный успех гарантирован: плита не понадобится

На водяной бане можно не только растапливать шоколад. На пару получаются нежнейшее суфле, воздушные как облако запеканки и чизкейки. Вот только на плите такого сногсшибательного эффекта не добиться.

Первый шаг на пути к кулинарному шедевру не отличается от привычной инструкции. Подготовьте большую жаростойкую посуду, залейте в нее горячую воду. Сверху разместите емкость поменьше, на которой будет готовиться изделие. Жидкость должна доходить до половины второй формы.

Далее поставьте готовую конструкцию в разогретую духовку. Температура не должна превышать 180 градусов. В итоге ингредиенты будут прогреваться равномерно, гарантируя желаемую воздушность в текстуре, передает Дзен-канал «Новый очаг».

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