С неба — каша: на выходных Петербург накроют и дождь, и мокрый снег

В Петербурге в этот день ожидают переменную облачность, временами возможны осадки в виде дождя и отдельных участков с мокрым снегом. Метеоролог Михаил Леус из центра «Фобос» уточнил, что температурный фон по-прежнему останется выше нуля.
В городской черте столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов тепла. Жители пригородов и области почувствуют от нуля до плюс 5 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
Атмосферное давление продолжит снижение, к вечеру оно опустится до 755 миллиметров ртутного столба, что меньше средних значений для этого времени года. В воскресенье синоптики снова прогнозируют осадки в виде дождя, ночная температура составит 2–4 градуса тепла, дневная достигнет 3–5 градусов выше нуля.