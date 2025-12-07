Городовой / Город / С ножом на табачную лавку — а вышел с пустыми руками: в Петербурге схватили незадачливого налётчика
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не проходите мимо: в этом сквере спрятана первая площадь Петербурга и утраченный собор Город
Карта отдыха по России может расшириться: какие новые территории могут стать туристическими Город
Альтернативы Выборгу: какие города посетить на новогодние каникулы, чтобы сказочно сэкономить Общество
Ирония Фемиды: петербургский суд отправил под арест адвоката за уклонение от уплаты налогов Город
От лепнины до Wi-Fi: почему петербургские коммуналки сопротивляются времени от отказываются остаться в прошлом Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

С ножом на табачную лавку — а вышел с пустыми руками: в Петербурге схватили незадачливого налётчика

Опубликовано: 7 декабря 2025 10:52
С ножом на табачную лавку — а вышел с пустыми руками: в Петербурге схватили незадачливого налётчика
С ножом на табачную лавку — а вышел с пустыми руками: в Петербурге схватили незадачливого налётчика
Городовой ру

Полиция сообщила о задержании предполагаемого участника ограбления табачного киоска в переулке Матюшенко.

В ночь на пятницу, 5 декабря, в одном из переулков Невского района Санкт-Петербурга неизвестный с ножом вошёл в торговую точку, где продают табачные изделия. Нападавший, угрожая оружием, потребовал у продавца двадцати лет выдать ему сумму в 10 тысяч рублей. Однако свои намерения он реализовать не сумел и поспешно покинул место происшествия, не забрав ничего ценного.

Сообщение о случившемся поступило в отделение полиции в 00:53. Сотрудники прибыли в магазин через короткое время, чтобы выяснить обстоятельства нападения и получить описание злоумышленника. Позднее в этот же день у одного из соседних домов они задержали подозреваемого.

Установлено, что задержанный — мужчина тридцати двух лет, который приехал из другого региона и ранее был судим по статье, связанной с грабежом. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью