С ножом на табачную лавку — а вышел с пустыми руками: в Петербурге схватили незадачливого налётчика

В ночь на пятницу, 5 декабря, в одном из переулков Невского района Санкт-Петербурга неизвестный с ножом вошёл в торговую точку, где продают табачные изделия. Нападавший, угрожая оружием, потребовал у продавца двадцати лет выдать ему сумму в 10 тысяч рублей. Однако свои намерения он реализовать не сумел и поспешно покинул место происшествия, не забрав ничего ценного.

Сообщение о случившемся поступило в отделение полиции в 00:53. Сотрудники прибыли в магазин через короткое время, чтобы выяснить обстоятельства нападения и получить описание злоумышленника. Позднее в этот же день у одного из соседних домов они задержали подозреваемого.

Установлено, что задержанный — мужчина тридцати двух лет, который приехал из другого региона и ранее был судим по статье, связанной с грабежом. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.