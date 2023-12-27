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С таким декором не прогадаете: вот чем украсить дом к году Дракона

С таким декором не прогадаете: вот чем украсить дом к году Дракона
Какие украшения подходят для встречи года Дракона

Подходящее оформление найдется среди запасов.

Символом следующего года станет Зеленый Дракон, а потому и декор стоит подобрать соответствующий. Все хранящиеся в кладовке игрушки и мишура пригодятся, но их нужно будет разбавить еще более красочными элементами.

Создать подходящую для мифического зверя атмосферу получится с помощью гирлянд и праздничных фонариков. Квартира должна наполниться огнями и уютным светом. На столах и тумбах рекомендуется разместить натуральные украшения из даров природы.

«Это могут быть фитокомпозиции с еловыми веточками, декор из собранных в лесу шишек, а также разнообразные икебаны с веточками», — поделилась с порталом «Вечерняя Москва» дизайнер Вероника Антелава.

Источник фото: Изображение от Acton Crawford на Unsplash

Общество Дом Советы Праздники
27 декабря 2023 08:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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