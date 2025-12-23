Садоводы зря поливают томаты распиаренным средством: этот «фуфломецин» бесполезен и травит плоды

Агрономы вздыхают, когда видят, что его советуют в Сети.

Классическая история на дачном участке: томаты или картофель начинают покрываться пятнами, листья вянут, и рука садовода тянется к аптечке. Ведь если «Фурацилин» лечит у нас горло, почему бы ему не вылечить растения от грибка? Ответ от эксперта категоричен: это не просто бесполезно — это пустая трата времени и ресурсов, которая может стоить вам урожая.

Агроном Павел Опякин объяснил простую истину: «Фурацилин» — это препарат исключительно местного антисептического действия для человека. Против спор серой, белой гнили, фитофтороза и других грибных заболеваний он абсолютно бессилен. Его молекулы не способны проникнуть в ткани растения и уничтожить патоген, который развивается внутри.

Ключевая ошибка здесь — непонимание природы болезни. Грибковые инфекции — это не поверхностная грязь, которую можно смыть. Это внутренний процесс, который требует системных мер. Вместо изобретения «народных» растворов, которые лишь создают иллюзию борьбы, эксперт настаивает: «Не стоит придумывать новое средство. Достаточно использовать проверенные фунгициды».

Что это значит на практике? Вам нужны специализированные препараты, предназначенные для растений: «Фитоспорин», «Триходермин», «Ридомил Голд» или «Квадрис».

Они обладают именно тем действием, которое необходимо — проникают в растение и подавляют развитие грибка. Обливание же помидоров раствором из аптеки — это всё равно что лечить перелом аспирином. Не поможет, а драгоценное время для спасения урожая будет упущено.

