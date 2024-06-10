Жара, скорость и песок везде: плюсы и минусы сафари в пустыне

В Египте или в Дубае людям предлагают сафари в пустыне. Это довольно-таки популярное развлечение для любителей экстрима. Гиды обещают невероятные эмоции, бурю впечатлений и массу красивых фотографий на фоне заката. Но так ли все радужно, как расписывают местные? Есть реальные отзывы людей, которые второй раз на такое 100% не согласятся.

Что обещают

В отелях Дубая и на улицах гиды вовсю рекламируют поездки на сафари. Расписывают так, будто это лучшее, что с вами случится в жизни. Где же вы еще сможете полюбоваться прекрасными барханами, прокатиться на авто, джипах и верблюдах одновременно? Звучит поистине завлекающе и многие клюют на красивую наживку. Стоит это якобы 50 долларов. Вроде, не такая уж и большая сумма для Арабских Эмиратах, но не спешите делать поспешных выводов. Все совсем не так.

Что на самом деле

Сначала за вами заезжают на хорошем внедорожнике и около 30 минут катают по пустыне. Затем начинается настоящий развод. Людей подвозят к площадке с квадрациклами и еще за 40 долларов (за 20 минут) уговаривают прокатиться самостоятельно на них.

«Водитель настаивает, чтобы покатались, явно, что процент они получают. Красиво посмотреть, есть сувениры, но жара. Торговцы навязчивые, просто спасу нет от них. Держитесь!» — пишут туристы в Сети.

Источник фото: Legion-Media

Далее идет 40-минутная гонка по барханам на тех же внедорожниках, в которых многих укачивает. Кроме того температура в пустыне достигает 47 градусов, а кондиционеры исправно работают далеко не во всех авто.

«И вот привезли в лагерь. Все реально обшарпанное. Первое развлечение — это катание на верблюдах, пару минут. Животные замучены. Обещали кальян, но только платно можно было покупать. Также еда. Это макароны, картофель, все самое простое. Низкого качества», — предупреждают в социальных сетях отдыхающие.

Источник фото: Legion-Media

Конечно, плюсы тоже есть. Вы действительно не увидите больше нигде такую красивую пустыню, находясь у себя в Саранске или Москве. Пейзажи там поистине впечатляющие. Фотографий сделаете много, особенно на закате. Берите красивые шали и длинные шарфы из тонкой ткани. Они будут красиво развеваться на ветру.

Для любителей активного отдыха такое развлечение может и подойдет. Только имейте ввиду, что суммарно такой тур обойдется вам явно не в 50 долларов, а минимум в три раза дороже. Берите с собой деньги, воду и головные уборы. А еще толстым слоем намажьте кожу солнцезащитным кремом с SPF50+. Получить ожоги на открытой местности проще простого.

Источник фото: Legion-Media