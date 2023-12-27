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Салат из сочных кальмаров украсит праздничный стол: феерия вкуса из простых продуктов

Салат из сочных кальмаров украсит праздничный стол: феерия вкуса из простых продуктов
Какой салат из кальмаров подойдет для праздничного стола

Нужно только правильно его сварить.

Хотя бы один салат на новогоднем столе должен быть без майонеза, чтобы облегчить ощущения после трапезы. Сочный кальмар с овощами идеально подходит на эту роль. Блюдо получается легким, а значит успеете попробовать все закуски, не наевшись до отвала.

Вам понадобятся:

  • кальмары — 300 г,
  • помидоры — 2 шт.,
  • огурцы — 1 шт.,
  • зеленый лук — 1 пучок,
  • лимонный сок — 2 ст. л.,
  • оливковое масло — 3 ст. л.,
  • соль и перец по вкусу.

Размораживать кальмары нужно постепенно на нижней полке холодильника, иначе они не будут сочными. Затем необходимо их почистить и опустить на 1–2 минуты в кипящую воду. Готовятся морепродукты максимально быстро, так что не упустите момент. Затем резко переложите их в емкость с ледяной водой.

Нарежьте помидоры кубиком, а огурцы на полукольца. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Положите в одну миску все овощи и кальмары, посыпьте их измельченным луком. Затем полейте соусом. Украсьте салат дольками лимона перед подачей, говорится на сайте «Клео».

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Рецепты
27 декабря 2023 08:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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