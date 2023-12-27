Салат из сочных кальмаров украсит праздничный стол: феерия вкуса из простых продуктов

Хотя бы один салат на новогоднем столе должен быть без майонеза, чтобы облегчить ощущения после трапезы. Сочный кальмар с овощами идеально подходит на эту роль. Блюдо получается легким, а значит успеете попробовать все закуски, не наевшись до отвала.

Вам понадобятся:

кальмары — 300 г,

помидоры — 2 шт.,

огурцы — 1 шт.,

зеленый лук — 1 пучок,

лимонный сок — 2 ст. л.,

оливковое масло — 3 ст. л.,

соль и перец по вкусу.

Размораживать кальмары нужно постепенно на нижней полке холодильника, иначе они не будут сочными. Затем необходимо их почистить и опустить на 1–2 минуты в кипящую воду. Готовятся морепродукты максимально быстро, так что не упустите момент. Затем резко переложите их в емкость с ледяной водой.

Нарежьте помидоры кубиком, а огурцы на полукольца. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Положите в одну миску все овощи и кальмары, посыпьте их измельченным луком. Затем полейте соусом. Украсьте салат дольками лимона перед подачей, говорится на сайте «Клео».

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